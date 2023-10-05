تكنولوجيا: شاومي تطلق سوارة Xiaomi Smart Band 8 Active بسعر 16 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن سوارة Smart Band 8 Active الذكية التي تنطلق بتصميم مستطيل وتدعم عمر شحن يصل إلى 14 يوم، وتتوفر في الأسواق العالمية بسعر 16 دولار تقريباً.

تتميز سوارة Xiaomi Smart Band 8 Active الذكية بتصميم يحاكي Redmi Smart Band 2، وتضم السوارة شاشة بحجم 1.47 إنش، ودقة عرض 172 في 320 بيكسل، وكثافة عرض 247 بيكسل لكل إنش، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 450 nit.

أيضاً تدعم السوارة الذكية أكثر من 100 وجه مثبت مسبقاً، كما تضم بطارية بعمر شحن يصل إلى 14 يوم من التشغيل، كما تضم بطارية بقدرة 210mAh.

وتدعم Smart Band 8 Active مراقبة صحة المستخدم بعدد من المميزات، مع أكثر من 50 نمط مثبت مسبقاً لتتبع نشاط المستخدم الرياضي، إلا أن السوارة لا تأتي بنظام GPS لتحديد دقيق لموقع المستخدم.

كما تتوفر سوارة Xiaomi Smart Band 8 Active بعدد 5 من الإختيارات في الألوان تشمل اللون الأسود، والوردي، والأزرق، والأبيض إلى جانب اللون الأخضر، على أن يتوفر في البداية اللون الأسود والوردي، وتنطلق السوارة الذكية بسعر 25 يورو أو 16 دولار.

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