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تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف "iPhone 15 Pro" و "iPhone 12 Pro"

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القاهرة - سامية سيد - كشفت Apple مؤخرًا عن iPhone 15  وiPhone 15 Pro‌   و Pro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن ‌iPhone 15 Pro‌ و ‌iPhone 15 Pro‌ Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 12 Pro :

iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم

 

iPhone 12 Pro:

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: OLED.

دقة الشاشة: 2532 × 1170  بيكسل.

 المعالج: A14 Bionic.

 الذاكرة الداخلية: 128GB .

نظام التشغيل:iOS (14.x) .

البطارية:2815 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل.

الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم .

 الوزن: 189 جرام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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