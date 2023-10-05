شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسوأ كلمات مرور تم تسريبها على الإنترنت.. هل تستخدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لم تقم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك على الإنترنت منذ فترة، فهذا هو الوقت المناسب للتحقق من الأمور، حيث يعد شهر أكتوبر هو الشهر الوطني للتوعية بالأمن السيبراني رسميًا، وعلى الرغم من أن هذا قد لا يبدو ممتعًا للغاية، إلا أنه يقدم تذكيرًا في الوقت المناسب حول مدى سهولة الوقوع في عادات فظيعة وخطيرة.

وعلى الرغم من أننا نعلم جميعًا أن استخدام "password" ككلمة سر فكرة سيئة حقًا، فقد كشفت أحدث الأبحاث التي أجراها خبراء الأمن السيبراني، Redcentric، عن بعض البيانات المثيرة للقلق للغاية حول عدد الأشخاص الذين لا يقومون بحماية حساباتهم بشكل صحيح.

في الواقع، وجدت دراسة أجريت على 2000 بريطاني أن 20% منهم لديهم كلمة مرور واحدة أو اثنتين فقط لجميع عمليات تسجيل الدخول الخاصة بهم عبر الإنترنت، وهذا يعني أنه إذا حصل أحد المتسللين على هذا الرمز، فيمكنه الوصول إلى حسابات متعددة بسهولة نسبية.

كذلك فإن الكثير منا أيضًا لا يغير الأشياء، وأولئك الذين يقومون بذلك لا يقومون بتبديل الرموز بشكل كافٍ، واكتشفت الدراسة أيضًا أن 77% منا لا يستخدمون مدير كلمات المرور وأن 23% منهم يحفظون كلمات المرور الخاصة بهم في المتصفح.

وأوضح توم هولواي، رئيس الأمن السيبراني في Redcentric: "إن حقيقة أن الكثير من الأشخاص يعيدون استخدام نفس كلمة المرور على حسابات/خدمات متعددة تعد مصدر قلق حقيقي"، وأضاف "القلق هو أنه إذا تم اختراق بيانات الاعتماد الخاصة بموقع واحد، فيمكن استخدام بيانات الاعتماد هذه للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات المحمية بكلمة مرور بسهولة نسبية.

كما قدم جو كوكروفت، المتسلل الأخلاقي في NEBRC، والذي تم تدريبه على كيفية عمل المحتالين عبر الإنترنت، نصائح مفيدة، حيث قال:



كلمات المرور الأكثر استخدامًا "إن استخدام معلومات تعريفية، مثل فريق كرة القدم المفضل، أو أسماء أفراد العائلة، أو المدينة التي تعيش فيها، يمكن أن يجعل تحديد كلمات المرور أسهل، وفي حين قد يكون من السهل تذكر هذه المعلومات، فقد يكون من السهل أيضًا على الجهات الفاعلة في مجال التهديد اكتشافها. بعد وقت قصير من استكشاف ملفاتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي"كلمات المرور الأكثر استخدامًا 1 - password - تم اختراقها في أقل من ثانية واحدة

2 - 123456 - متصدع في أقل من ثانية واحدة

3 - 123456789 - تم اختراقها في أقل من ثانية واحدة

4 - guest - تم اختراقها في 10 ثواني

5 - qwerty - تم اختراقها في أقل من ثانية واحدة

إذا كنت قلقًا بشأن كلمات المرور الخاصة بك، فإليك بعض النصائح من جو كوكروفت حول كيفية الحفاظ على أمانك.

أهم النصائح المتعلقة بكلمة المرور استخدم كلمات مرور معقدة: تأكد من أن كلمات المرور معقدة بشكل مناسب ولا يمكن تخمينها. يلعب طول كلمة المرور أيضًا دورًا كبيرًا في مدى سهولة اختراقها.

ستكون كلمة المرور القصيرة التي تحتوي على مزيج من الأرقام والرموز والحروف أسهل في الاختراق من كلمة المرور الطويلة التي تحتوي على أحرف ومسافات فقط.

لا تعيد استخدام كلمات المرور لحسابات متعددة: إن استخدام نفس كلمة المرور في أماكن متعددة يعرض أمان حسابات متعددة للخطر ويجب تجنبه، يتضمن ذلك كلمات المرور المتشابهة إلى حد كبير، مثل تلك التي تمت إضافة رقم أو رمز إلى النهاية.

سيستخدم بعض المستخدمين نمطًا يسمح لهم بإنشاء وتذكر كلمات مرور مختلفة لكل موقع بسهولة، ومع ذلك، يجب أن تدرك أن الجهات الفاعلة في التهديد قد تكون قادرة على فك تشفير هذا النمط بعد ملاحظة كلمة مرور واحدة أو أكثر مخترقة.

استخدام المصادقة متعددة العوامل:تتطلب المصادقة متعددة العوامل (MFA) عاملاً إضافيًا للوصول إلى الحساب بالإضافة إلى تركيبة اسم المستخدم وكلمة المرور المعتادة. يأخذ هذا عادةً شكل رمز يتم تسليمه إلى جهاز محمول عبر تطبيق أو رسالة نصية.

تحقق بانتظام لمعرفة ما إذا كانت حساباتك قد تم اختراقها: من المهم أن تظل على دراية بأي انتهاكات للبيانات قد تكون حساباتك متورطة فيها. لن يشير هذا فقط إلى أنك بحاجة إلى تغيير كلمة المرور الخاصة بك، بل سيسلط الضوء أيضًا على المعلومات الأخرى التي قد تكون الآن سهلة الوصول إليها يمكن الوصول إليها من قبل الجهات التهديدية. Have I Been Pwned هي أداة مجانية تساعدك على تحديد أي انتهاكات للبيانات قد تكون متورطًا فيها عن طريق إدخال عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك.