تكنولوجيا: جوجل تقدم ميزة “Night Sight” للفيديو بترقية جديدة في Pixel 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل مؤخراً عن سلسلة هواتف Pixel 8، ولقد أكدت جوجل في إعلانها على التحسينات المقدمة في كاميرة الجيل الجديد من هواتفها الذكية، والتي تتضمن ترقية في ميزة “Night Sight” للفيديو.

انطلق هاتف Pixel 8 Pro بشكل خاص بتحسينات في إعدادات الكاميرة عن إصدار العام الماضي، حيث يأتي الهاتف بكاميرة رئيسية جديدة مع كاميرة بزوايا عرض فائقة الإتساع إلى جانب كاميرة telephoto.

أيضاً من بين التحسينات المقدمة في كاميرة Pixel 8 Pro في تقنية الذكاء الإصطناعي التي تعزز آداء الكاميرة، مع إمكانيات أعلى وتعزيز لميزة تسجيل الفيديو مع HDR+ مع معالج Tensor G3 الذي يعمل على الإستفادة من نماذج الحوسبة في التصوير، مع تحسينات في النطاق الديناميكي لكل إطار من مقطع الفيديو بدقة 4K.

وتؤكد جوجل على أن هذه التقنية تعزز آداء هواتف 8 Pro وأيضاً وضوح الصور والتفاصيل في كل مشهد حتى مع الإضاءة المنخفضة، على أن يتفوق إصدار جوجل الجديد على إصدار ابل iPhone 15 Pro Max في هذه الميزة.

وتقدم ميزة تعزيز الفيديو أو “Night Sight Video” ألوان أقرب للطبيعة في كل لقطة عند التسجيل في الإضاءة المنخفضة، كما تدعم جوجل Pixel 8 Pro بإعدادات أكثر دقة وإعدادات أكثر كفاءة في ضبط توزان اللون الأبيض، والألوان، وحساسية الضوء مقارنة بإصدارات سامسونج Sony Xperia.

ولقد طورت جوجل نمط “Guided Frame” الذي يقدم إستجابة لمسية للأشخاص من ضعاف البصر عند إلتقاط الصور، بينما تعمل ميزة “Zoom Enhance” على تعزيز التكبير بتقنية الذكاء الإصطناعي، وهي ميزة حصرية أيضاً على إصدار Pro.

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