شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديثات جديدة لإصلاح مشكلة ارتفاع درجة حرارة iPhone 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة آبل حلاً لمشكلات ارتفاع درجة الحرارة المتعلقة بأحدث مجموعة من أجهزة iPhone ، فإذا كنت تستخدم iPhone 15، يجب عليك التحديث إلى أحدث إصدار من iOS بسرعة .

وتقول الشركة إن iOS 17.0.3 "يوفر إصلاحات مهمة للأخطاء وتحديثات أمنية ويعالج مشكلة قد تتسبب في تشغيل iPhone بشكل أكثر دفئًا من المتوقع ، ويتوفر أيضًا تحديث iPadOS 17 ، وفقا لتقرير انجادجيت.

وألقت شركة Apple باللوم جزئيًا في مشكلة ارتفاع درجة الحرارة على خطأ iOS 17، وأشارت إلى أن هناك أيضًا "بعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث والتي تسببت في زيادة التحميل على النظام وتعمل الشركة مع مطوري هذه التطبيقات (والتي تشمل Instagram وAsphalt 9) لحل المشكلة.

ربما تمت تهيئة جهاز iPhone الخاص بك للتحديث إلى أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS تلقائيًا أثناء الشحن، ويمكنك أيضًا تحديث جهازك يدويًا، من خلال الانتقال إلى الإعدادات > عام > حول > تحديث البرنامج على جهاز iPhone الخاص بك، إذا كان iOS 17.0.3 متاحًا لك (تطرح Apple التحديثات تدريجيًا)، فستتمكن من تثبيته على الفور ونأمل أن تحافظ على جهاز iPhone الخاص بك من أن يصبح دافئًا للغاية.