شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: X يلغى العناوين الرئيسية للمنشورات على المنصة ويكتفى بالصورة والمحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعد موقع X تويتر سابقًا يعرض العناوين الرئيسية للمقالات التي تمت مشاركتها على المنصة، وبدلاً من ذلك يعرض X فقط الصورة الرئيسية للمقالة والمجال الذى ستربطك به، وفقا لتقرير ذا فيرج.

وهذا التغيير على الرغم من أنه مزعج للغاية، إلا أنه لا يشكل مفاجأة حيث ذكرت مجلة Fortune في أغسطس أن هذا التغيير كان قيد التنفيذ، وأكد مالك X Elon Musk أن التحول كان " قادمًا مني مباشرة " وسيؤدي إلى "تحسين الجماليات بشكل كبير ، وهذا يقودني إلى الاعتقاد بأن العناوين الرئيسية ستختفي من الويب ومن Android في نهاية المطاف.

وقام Musk مؤخرًا بتشجيع المستخدمين على نشر المزيد من المحتوى على X مباشرة في محاولة للمساعدة في تعزيز التفاعل على المنصة (وربما أيضًا لأنه "لم يعد يقرأ أبدًا" "الأخبار القديمة بعد الآن" ).

وقال أيضًا إن خوارزمية النظام الأساسي " تحاول تحسين الوقت الذي تقضيه على X "، مما يعني أن "الروابط لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام" وأن "أفضل شيء هو نشر المحتوى بشكل طويل على هذا النظام الأساسى.