تكنولوجيا: تفاصيل سعة البطارية في جهاز OnePlus Pad Go اللوحي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق جهاز OnePlus Pad Go اللوحي في حدث يعقد غداً 6 من أكتوبر، ولقد كشف إعلان تشويقي جديد عن سعة البطارية في هذا الإصدار.

ينطلق حدث وان بلس غداً للإعلان الرسمي عن جهاز OnePlus Pad Go اللوحي الذي شغل عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة.

وفي أحدث إعلان تشويقي جاء من وان بلس كُشف عن تصميم الجهاز اللوحي وسعة البطارية في هذا الإصدار.

ويؤكد الإعلان التشويقي على أن جهاز OnePlus Pad Go يضم بطارية بسعة 8000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

ولقد كشفت وان بلس في إعلانات تشويقية سابقة أن الجهاز اللوحي المرتقب يأتي بحجم شاشة 11.35 إنش، بدقة عرض 2.4K، كما يضم 4 من المكبرات الصوتية، ويدعم تقنية Dolby Atmos.

أيضاً يأتي الجهاز بميزة الإتصال بشبكات 5G، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، لذا نترقب الإعلان الرسمي غداً لمزيد من التفاصيل.

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