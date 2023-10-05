تكنولوجيا: توقعات بالإعلان الرسمي عن هاتف Honor X9B قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف Honor X9B المرتقب من Honor في منصة IMDA اليوم إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب عن هذا الإصدار.

ظهر هاتف Honor X9B في قوائم منصة IMDA، حيث سجل الهاتف بنموذج رقم ALI-NX1، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G.

من جانب أخر لم تقدم التفاصيل التي جاءت من IMDA الكثير من التفاصيل حول مواصفات هاتف Honor X9B أو السعر الذي ينطلق به الهاتف للأسواق.

ولقد أطلق إصدار الشركة السابق Honor X9A بتصميم أنيق بشاشة AMOLED مميزة بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض Full HD+، وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz وعمق ألوان 10بت.

أيضاً تميز هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت.

كما انطلق هاتف Honor X9A بنظام تشغيل Android 12، وبطارية بقدرة 5100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية قدمت Honor الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما جاءت كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

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