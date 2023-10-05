Exynos 2400 سيكون بقوة مساوية لمعالج Snapdragon 8 Gen 2

بعد استخدام معالج Snapdragon حصريًا لسلسلة Galaxy S23 هذا العام، من المتوقع أن تعيد Samsung معالج Exynos من جديد لتشكيلة Galaxy S24 العام المقبل؛ حيث يُشاع أن هواتف الجيل القادم من سلسلة Galaxy S ستتميز بمعالج Exynos 2400 في بعض الدول، في حين أن المعالج لم يتم الإعلان عنه بعد، ولكن بهذه السرعة صار معنا تسريب جديد للمعالج وهناك الحديث عن أداء المعالج الغير مُبشر بشكل كامل.

الأداء الرسومي لمعالج Exynos 2400

يبدو أن Samsung تختبر وتضبط أداء المعالج الرسومي لمعالج Exynos 2400 داخل Galaxy S24، تم العثور على نتائج خاصة بالمعالج في اختبارات الأداء الخاصة بالرسوميات على منصة Basemark Powerboard 4.0؛ حيث حصلت وحدة الرسوميات Xclipse 940 على 1656 نقطة اداء بداخل اختبارات الأداء، إن ذلك أفضل بنسبة 30٪ من أداء الـXClipse 920 الموجود بداخل الـExynos 2200 وذلك باستخدام APIs Vulkan، والأهم من ذلك انه يقترب من أداء Snapdragon 8 Gen 2، الذي يضم Adreno 740 وحقق 1787 نقطة في نفس الاختبار.

توقعات الأداء والتحسين

نظرًا لأننا في بداية مرحلة الاختبار وان الشركة لديها بعض الوقت لتحسين النتائج وللعمل على ملف استهلاك الطاقة، نتوقع أن يتحسن المعالج بحلول إطلاق Galaxy S24 في بداية العام المقبل، ومع ذلك بناءً على هذه النظرة المبكرة، نعتقد أنه قد لا يتساوى مع Snapdragon 8 Gen 3 من حيث أداء المعالج الرسومي، باعتبار أن Exynos 2200 كان يدعم تتبع الأشعة في الألعاب، يمكن أن يكون لـ Exynos 2400 الحصول على تقنية RayTracing أيضًا، وقد قامت الشركة بتحسين أداء تتبع الأشعة على رقاقتها السابقة.

المواصفات المحتملة لمعالج Exynos 2400

من الممكن أن تعلن شركة سامسونج لرقائق السيليكون عن Exynos 2400 بضعة أسابيع قبل إطلاق سلسلة Galaxy S24، يتوقع استعمال أنوية Cortex-X4 وCortex-A720 وCortex-A520 في المعالج، وأشارت تسريبات سابقة إلى ضعف عدد أنوية المعالج الرسومي مقارنة بـ Exynos 2200، ولكن سرعتها وهندستها غير واضحة حتى الآن. يشاع أن يتم صنع الرقاقة باستخدام عملية تصنيع الشرائح الدقيقة بتقنية 4 نانومتر لشركة Samsung.

تحفظات حول الأداء المستقبلي

إذا كانت Samsung غير قادرة على ان تساوي أداء Exynos 2400 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القادم، فقد تخيب آمال المعجبين مرة أخرى، زعمت بعض الشائعات أن Galaxy S24 Ultra ستستخدم حصريًا Snapdragon 8 Gen 3، في حين سيتم استخدام Exynos 2400 فقط في Galaxy S24 و Galaxy S24+، وقد ينتج ذلك في فارق أداء كبير بين موديلات اس 24 المختلفة.

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