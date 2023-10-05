OnePlus Pad Go ببطارية تشحن بسرعة 33 وات وينطلق غدًا

ستطلق OnePlus النسخة الجديدة من أجهزتها اللوحية OnePlus Pad Go في 6 أكتوبر، وقد كشفت الشركة بالفعل عن تصميم هذا الجهاز مع بعض المواصفات، وآخر التفاصيل تكشف لنا عن حجم بطارية الجهاز وسرعة الشحن، الـPad Go هو النسخة المُصغرة من التابلت الأساسي لون بلس والذي صدر في وقت مبكر هذا العام.

OnePlus Pad Go: تصميم ومواصفات مبهرة

سيتميز OnePlus Pad Go ببطارية بحجم 8,000 مللي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 33 واط تعمل بتقنية SuperVOOC، على عكس OnePlus Pad الذي تم الكشف عنه في فبراير، والذي جاء ببطارية بحجم 9,510 مللي أمبير وشحن بقوة 67 واط، هذا أمر منطقي كون الـPad Go هو نسخة مصغرة من التابلت الأساسي، لكن ما يعجبنا فيه انه يحمل نفس تصميم التابلت الأساسي بالضبط وقد يواجه البعض صعوبة في التفرقة بينهم، الا في نقطة بسيطة ان الظهر في التابلت الجديد يتكون من درجتي الوان فقط.

المواصفات السابقة والتحديثات

كشفت OnePlus أيضًا أن OnePlus Pad Go سيأتي بشاشة بدقة 2.4K بحجم 11.35 بوصة وسيتميز بأربعة مكبرات صوت مع دعم Dolby Atmos. سيكون لديه أيضًا اتصال 5G و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين الداخلي.

الكشف النهائي: المعالج والسعر والتوفر

لم تكشف OnePlus عن المعالج الذي سيصدر به Pad Go، ولكن مع اقتراب موعد الإطلاق الذي هو غدًا السادس من أكتوبر، فإننا لن ننتظر كثيرًا حتى نرى الجهاز الجديد ومواصفاته ومميزاته المختلفة، وكالمعتاد كما تحدثنا عن OnePlus Pad سنكتب مواصفات OnePlus Pad Go على موقعنا فتابعنا.

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