شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 0.91 % في الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت بيتكوين ربحًا بنسبة 0.91 % اليوم الخميس 5 أكتوبر، ليتم تداولها عند سعر 27680 دولارًا، يمثل هذا اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه تداول عملة البيتكوين في نطاق 27000 دولار، ارتفعت قيمة البييتكوين بمقدار 277 دولارًا وفقًا لخبراء السوق.

قال راجاجوبال مينون، نائب رئيس WazirX، لـ Gadgets 360،: "إن مكاسب البيتكوين تأتي في أعقاب هدوء السوق بعد الارتفاع الحاد يوم الاثنين، مما خفف من الرياح المعاكسة التقليدية في السوق".

انضمت إيثريوم إلى بيتكوين في الجانب الربحي من مخطط العملات المشفرة اليوم الخميس، ليتم تداول ETH حاليًا عند 1,643 دولارًا، بعد أن شهدت مكاسب ضئيلة بنسبة 0.8 %، في الـ 24 ساعة الماضية، وارتفع سعر ETH بمقدار 3 دولارات فقط.

العملات المشفرة الأخرى التي سجلت مكاسب اليوم تشمل Binance Coin وCardano وDogecoin وPolygon وLitecoin وShiba Inu.

ارتفع التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 0.74 % خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ 1.09 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

شهد عدد ملحوظ من العملات المشفرة خسائر اليوم، وتشمل هذه العملات Tether وRipple وUSD Coin وSolana وTron وPolkadot وBitcoin Cash.