شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يبيع أسهما في شركة آبل بقيمة 88 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، جزءًا كبيرًا من أسهمه في شركة أبل، مما يمثل أكبر عملية بيع له في العامين الماضيين، وفقًا للملفات التنظيمية، باع كوك 511 ألف سهم وحقق أرباحًا قدرها 41.5 مليون دولار بعد دفع الضرائب.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستفيد فيه كوك من انخفاض تقييم شركة أبل، والذي انخفض بمقدار 628 مليار دولار هذا العام.

وباع كوك 270 ألف سهم يوم الجمعة و241 ألف سهم إضافية يوم الإثنين، ووفقا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات، بلغ إجمالي عائدات البيع 88 مليون دولار، وبعد خصم الضرائب، حصل كوك على ما يقرب من 41.5 مليون دولار.

وهذا هو أكبر عدد من أسهم أبل التي باعها كوك منذ أغسطس 2021، عندما باع ما قيمته 750 مليون دولار من أسهم أبل قبل الضرائب.

على الرغم من أن كوك باع بعض أسهمه في شركة أبل، إلا أن حصته الإجمالية في الشركة ظلت دون تغيير حيث حصل على نفس العدد من الأسهم كجزء من خطة التعويضات السنوية الخاصة به.

ولا يزال كوك يمتلك 3.3 مليون سهم من أسهم شركة أبل، والتي تقدر قيمتها حاليًا بحوالي 565 مليون دولار.

تلقى كوك 73.010 وحدة أسهم مقيدة إضافية، والتي سيتم استحقاقها في ثلاثة أجزاء في 1 أبريل 2026 و2027 و2028، بالإضافة إلى ذلك تم منحه 219.030 وحدة أسهم مقيدة على أساس الأداء والتي من المتوقع أن تستحق في 1 أكتوبر 2026.

وفقًا لملفات تنظيمية منفصلة، ​​باع المديران التنفيذيان الآخران لشركة أبل، ديردري أوبراين وكاثرين آدامز، ما قيمته 11 مليون دولار من أسهم أبل لكل منهما قبل الضرائب.

قال كوك وغيره من المديرين التنفيذيين قاموا مؤخرًا ببيع الأسهم استجابةً للانخفاض النادر في أداء سوق أسهم شركة آبل، وشهدت الشركة تراجعا كبيرا في سبتمبر، حيث خسرت 9 في المائة من قيمتها.

ولا تزال شركة آبل هي شركة التكنولوجيا الأكثر قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية 2.7 تريليون دولار، في حين أن هذا يمثل زيادة قدرها 628 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، إلا أنه يمثل انخفاضًا بمقدار 376 مليار دولار عن ذروة تقييم الشركة البالغة 3.1 تريليون دولار في يوليو.