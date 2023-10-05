علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح اليوم، الخميس، قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش - 2 دي" كان قد انطلق ويقل على متنه القمر الصناعي "ياوقان - 39" ودخل القمر الصناعي المدار المخطط له بنجاح.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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