شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين بنجاح اليوم، الخميس، قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، وذلك من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الصاروخ الحامل من طراز "لونج مارش - 2 دي" كان قد انطلق ويقل على متنه القمر الصناعي "ياوقان - 39" ودخل القمر الصناعي المدار المخطط له بنجاح.