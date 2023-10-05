علوم وتكنولوجيا

تعرف إلى مميزات هاتف Google Pixel 8 Pro الجديد

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اليوم - محمد صبري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مميزات هاتف Google Pixel 8 Pro الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جوجل، أمس الأربعاء، عن الجيل الجديد من هواتفها Pixel 8 وPixel 8 Pro، والتي تأتي بنفس تصميم هواتف الجيل السابق ولكن مع عدد من المميزات الجديدة.

أهم هذه المميزات حسب موقع "جادجيتس 360" تشمل:

هاتف Pixel 8 Pro:

  • شاشة OLED 6.7 بوصة بدقة 2992× 1344 بيكسل، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz وسطوع يصل إلى 2400 nits.
  • رقاقة Google Tensor G3
  • ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.
  • ذاكرة تخزينية 128 جيجابايت/ 256 جيجابايت/ 512 جيجابايت.
  • بطارية بسعة 5050 ميللي أمبير.
  • دعم للشحن السريع بقوة 27 وات.
  • كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا أساسية، كاميرا Ultra Wide بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا Telephoto بدقة 48 ميجابيكسل. مع قدرة تقريب بصري 5x optical zoom.
  • كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابيكسل.
  • مقاومة المياه والغبار باعتماد IP68.

سعر الهاتف: 999 دولار.

هاتف Pixel 8:

  • شاشة OLED 6.2 بوصة بدقة 2400 × 1080 بيكسل، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz.
  • رقاقة Google Tensor G3.
  • ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.
  • ذاكرة تخزينية 128 جيجابايت/ 256 جيجابايت.
  • بطارية بسعة 4575 ميللي أمبير.
  • دعم للشحن السريع بقوة 27 وات.
  • كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا أساسية بدقة ميجابيكسل، كاميرا Ultra Wide بدقة 12 ميجابيكسل.
  • كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابيكسل.
  • مقاومة المياه والغبار باعتماد IP68.

سعر الهاتف: 699 دولار.

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MO Nasa

MO Nasa

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