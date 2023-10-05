شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مميزات هاتف Google Pixel 8 Pro الجديد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت جوجل، أمس الأربعاء، عن الجيل الجديد من هواتفها Pixel 8 وPixel 8 Pro، والتي تأتي بنفس تصميم هواتف الجيل السابق ولكن مع عدد من المميزات الجديدة.
أهم هذه المميزات حسب موقع "جادجيتس 360" تشمل:
هاتف Pixel 8 Pro:
- شاشة OLED 6.7 بوصة بدقة 2992× 1344 بيكسل، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz وسطوع يصل إلى 2400 nits.
- رقاقة Google Tensor G3
- ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.
- ذاكرة تخزينية 128 جيجابايت/ 256 جيجابايت/ 512 جيجابايت.
- بطارية بسعة 5050 ميللي أمبير.
- دعم للشحن السريع بقوة 27 وات.
- كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا أساسية، كاميرا Ultra Wide بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا Telephoto بدقة 48 ميجابيكسل. مع قدرة تقريب بصري 5x optical zoom.
- كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابيكسل.
- مقاومة المياه والغبار باعتماد IP68.
سعر الهاتف: 999 دولار.
هاتف Pixel 8:
- شاشة OLED 6.2 بوصة بدقة 2400 × 1080 بيكسل، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz.
- رقاقة Google Tensor G3.
- ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.
- ذاكرة تخزينية 128 جيجابايت/ 256 جيجابايت.
- بطارية بسعة 4575 ميللي أمبير.
- دعم للشحن السريع بقوة 27 وات.
- كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا أساسية بدقة ميجابيكسل، كاميرا Ultra Wide بدقة 12 ميجابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابيكسل.
- مقاومة المياه والغبار باعتماد IP68.
سعر الهاتف: 699 دولار.