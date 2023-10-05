شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مميزات هاتف Google Pixel 8 Pro الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جوجل، أمس الأربعاء، عن الجيل الجديد من هواتفها Pixel 8 وPixel 8 Pro، والتي تأتي بنفس تصميم هواتف الجيل السابق ولكن مع عدد من المميزات الجديدة.

أهم هذه المميزات حسب موقع "جادجيتس 360" تشمل:

هاتف Pixel 8 Pro:

شاشة OLED 6.7 بوصة بدقة 2992× 1344 بيكسل، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz وسطوع يصل إلى 2400 nits.

رقاقة Google Tensor G3

ذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.

ذاكرة تخزينية 128 جيجابايت/ 256 جيجابايت/ 512 جيجابايت.

بطارية بسعة 5050 ميللي أمبير.

دعم للشحن السريع بقوة 27 وات.

كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا أساسية، كاميرا Ultra Wide بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا Telephoto بدقة 48 ميجابيكسل. مع قدرة تقريب بصري 5x optical zoom.

كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابيكسل.

مقاومة المياه والغبار باعتماد IP68.

سعر الهاتف: 999 دولار.

هاتف Pixel 8:

شاشة OLED 6.2 بوصة بدقة 2400 × 1080 بيكسل، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 120Hz.

رقاقة Google Tensor G3.

ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

ذاكرة تخزينية 128 جيجابايت/ 256 جيجابايت.

بطارية بسعة 4575 ميللي أمبير.

دعم للشحن السريع بقوة 27 وات.

كاميرا خلفية ثلاثية تتكون من كاميرا أساسية بدقة ميجابيكسل، كاميرا Ultra Wide بدقة 12 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية بدقة 10.5 ميجابيكسل.

مقاومة المياه والغبار باعتماد IP68.

سعر الهاتف: 699 دولار.