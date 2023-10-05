تكنولوجيا: هاتف vivo X100 Pro قد يوفر الاتصال عبر الأقمار الصناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن الاتصال عبر الأقمار الصناعية على الهواتف الذكية هو الاتجاه الآن. إذ يشير تقرير جديد من المسرب WhyLab إلى أن هاتف Vivo X100 Pro القادم قد يحتوي على رسائل عبر الأقمار الصناعية.

قامت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) مؤخرًا باعتماد جهاز X100 Pro (رقم طراز V2309A)، وتعتبر إحدى الميزات الأكثر إثارة للاهتمام في ورقة المواصفات هي المراسلة عبر الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه.

ووفقًا للتقرير الجديد، سيكون X100 Pro قادرًا على إرسال واستقبال النصوص والصور والتسجيلات الصوتية وحتى مقاطع الفيديو في المناطق التي لا توجد بها شبكة Wi-Fi أو اتصال خلوي. وبناءً على التقرير، سيتم تجهيز X100 Pro بمعالج MediaTek Dimensity 9300 وشريحة Unisoc V8821 منفصلة يمكنها التعامل مع الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

كما تشير التقارير السابقة إلى أن X100 Pro سيحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 53 ميجابكسل مقاس 1/1.43 بوصة. وسيتم استكمال الكاميرا الرئيسية بعدسة بورتريه بدقة 50 ميجابكسل (IMX758) مع تكبير بصري حتى ضعفين ووحدة منظار بدقة 64 ميجابكسل (OmniVision OV64B) مع عدسة مكافئة 100 مم مع بكسلات أصلية 0.7 ميكرومتر وفتحة f/2.5.

يشاع انه سيتم إطلاق سلسلة Vivo X100 في الصين الشهر المقبل.

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