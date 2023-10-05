شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 22 قمرا صناعيا للإنترنت فى مهمتها السبعين هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا للإنترنت من طراز Starlink إلى المدار اليوم، في المهمة المدارية السبعين للشركة لهذا العام، وفقاً لموقع space.

انطلقت مركبة ستارلينك الفضائية على متن صاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء، وكان الهدف الأصلي هو إطلاق الصاروخ يوم الأربعاء، ولكن تم تأجيله عدة ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية.

بالنسبة للخطة، عادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط العمودي في البحر على متن سفينة SpaceX بدون طيار، بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق.

كان هذا هو الإقلاع والهبوط الثامن للمرحلة الأولى من Falcon 9، وفقًا لوصف مهمة SpaceX.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يتم نشر أقمار Starlink الصناعية الـ 22 من المرحلة العليا لـ Falcon 9 إلى مدار أرضي منخفض (LEO) بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.

كانت هذه هي المهمة المدارية السبعين لشركة SpaceX في عام 2023، وقد تم تخصيص غالبية عمليات الإطلاق هذه لبناء كوكبة Starlink الضخمة، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 4800 قمر صناعي عامل.

أطلق صاروخ Falcon 9 66 مهمة مدارية لشركة SpaceX هذا العام، بينما اهتم صاروخ Falcon Heavy القوي التابع للشركة بالثلاث الأخرى، ولكن هذا العدد الأخير على وشك النمو، من المقرر أن تطلق طائرة Falcon Heavy مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا في 12 أكتوبر.

أطلقت شركة SpaceX أيضًا رحلة تجريبية هذا العام لنظام النقل الجديد في الفضاء Starship انتهت تلك المهمة، التي لم تكن تهدف إلى إرسال حمولة إلى المدار، بعد أربع دقائق من الإطلاق عندما واجهت المركبة الفضائية مشاكل.