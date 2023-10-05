تكنولوجيا: وزير الاقتصاد التايواني ينفي قيام شركات تايوانية بتزويد التقنيات الرئيسية لشركة هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الآونة الأخيرة، أحدثت شركة هواوي ضجة في سوق الهواتف الذكية. وبعد انتظار طويل، استعادت الشركة مستخدميها من خلال سلسلة هواتفها Mate 60.

ومع ذلك، فإن شركة هواوي تستعد لإثارة الجدل. كما نعلم، منذ عام 2019، خضعت شركة هواوي لعقوبات أمريكية، مما جعل من الصعب عليها الوصول إلى العديد من التقنيات الحديثة. ولهذا السبب، تفاجأت السلطات بالتقنيات المستخدمة في سلسلة هواتف Mate 60 واتهمت شركة هواوي بتجاوز الحظر.

علاوةً على ذلك، تم إلقاء اللوم على شركات التكنولوجيا التايوانية في هذا الأمر. والآن، تنفي الشركات التايوانية توريد التقنيات الرئيسية لشركة هواوي…

فقد نفى وزير الاقتصاد التايواني Wang Mei-hua تزويد أربع شركات تايوانية شركة هواوي بالتقنيات الرئيسية. وجاءت تعليقات Wang بعد أن زعم ​​تقرير بلومبرج أن الشركات الأربع، Topco Scientific، L&K Engineering،United Integrated Services، Cica-Huntek Chemical Technology، كانت تساعد هواوي في بناء بنية تحتية لشبكة من مصانع الشرائح تحت الرادار.

وقالت أيضًا إن قانون تايوان يمنع الشركات المحلية من تقديم التقنيات الرئيسية للصين، أثناء الاستثمار في السوق الصينية. وقالت إنه على حد علمها، فإن الشركات الأربع المذكورة في تقرير بلومبرج لم تكن تزود هواوي بأي تقنيات أو معدات رئيسية.

كما نفت شركات Topco Scientific وL&K Engineering وUnited Integrated Services هذه المزاعم، قائلة إنها شاركت فقط في أعمال البناء في منشأة في شنتشن. وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية (MOEA) إنها ستحقق فيما إذا كان قد تم انتهاك أي قواعد في التعاون بين الشركات الثلاث وهواوي.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركات التايوانية المذكورة في التقرير ستواجه أي عواقب على تعاونها المزعوم مع هواوي. ومع ذلك، سلطت هذه المزاعم الضوء على التحديات التي تواجهها تايوان في تحقيق التوازن بين علاقاتها الاقتصادية مع الصين ومخاوفها الأمنية.

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