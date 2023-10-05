تكنولوجيا: إيقاف خدمات Wii U و3DS من نينتندو عبر الإنترنت في شهر أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اليوم، أصبحت أجهزة الألعاب المحمولة أكثر شعبية من أي وقت مضى. فقد بدأت هذه التقنية في الانتشار في عام 2016 مع جهاز Nintendo Switch، واليوم تتبعها منتجات مثل Steam Deck وAsus ROG Ally.

في الواقع، تعمل نينتندو أيضًا على جهاز Switch 2. ومع ذلك، هل تعلم أن Switch لم يكن أول جهاز محمول حديث من قبل مطوره؟

لقد كانت الشركة المصنعة اليابانية جزءًا من السوق لفترة طويلة مع وحدات تحكم مثل 3DS وWii U، وخاصة 3DS الذي حقق نجاحًا هائلاً مع أعداد المستخدمين بالملايين.

ومع ذلك، على الرغم من كل هذا، أعلنت نينتندو انه سيتم إيقاف الخدمات عبر الإنترنت لجهازي Wii U و3DS في شهر أبريل.

نعم، أعلنت نينتندو أنها ستغلق الخدمات عبر الإنترنت لجهازي Wii U و3DS في أوائل شهر أبريل لعام 2024. وهذا يشمل جميع ميزات اللعب الجماعي، وتصنيفات الإنترنت وتوزيع البيانات.

لم تعلن نينتندو بعد عن تاريخ محدد للإغلاق، لكنها قالت إن اللاعبين سيكونون قادرين على تنزيل التصحيحات وإعادة تنزيل الألعاب المشتراة من متجر eShop “في المستقبل المنظور”.

واعتبارًا من أبريل 2024 فصاعدًا، لن يتمكن اللاعبون من الوصول إلى:

إمكانية اللعب المتعدد عبر الإنترنت

تصنيفات الإنترنت

آليات توزيع البيانات

ميزات StreetPass Mii Plaza التي تتطلب الاتصال عبر الإنترنت

Pokémon Bank ( باستثناء ميزة النقل إلى Pokémon Home)

ومع ذلك، لن تختفي جميع الميزات الموجودة على الإنترنت. سيظل اللاعبون يتمتعون بامتياز:

لعب الألعاب دون اتصال بالإنترنت

استخدم StreetPass ( باستثناء ميزات StreetPass Mii Plaza المطلوبة عبر الإنترنت )

استخدم سبوتباس

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