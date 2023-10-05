سعر ومواصفات Google Pixel 8 Pro – مميزات وعيوب جوجل بكسل 8 برو

يُعد هاتف Google Pixel 8 Pro هو من أهم الهواتف الذكية التي تم إصدارها من قِبل شركة جوجل عام 2023، حيث يأتي الهاتف بالعديد من المواصفات المميزة والتي تنافس بها كافة الهواتف الرائدة الخاصة بسامسونج وأبل، حيث يأتي الهاتف بالعديد من المواصفات المميزة والتي من أهمها أن الهاتف يأتي بتحديثات على مدار 7 أعوام متتاليين بالإضافة إلى أن الأجهزة تدعم Generative AI بالكامل بالإضافة إلى أن الهاتف يوفر معالج ممتاز وهو Tensor G3 الحديث من جوجل، تعرف الأن على كافة مواصفات الهاتف وسعره داخل الأسواق.