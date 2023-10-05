شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 17.0.3 لإصلاح الخرق الأمنى " Kernel" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل نظام التشغيل iOS 17.0.3 الجديد لمستخدمي iPhone، على الرغم من أن التحديث لا يجلب أي ميزات جديدة، إلا أنه يعمل على إصلاحين أمنيين مهمين، بما في ذلك إصلاح الاختراق الذي تم استغلاله بشكل نشط، وأيضاً إصلاح الخلل الذي كان يتسبب في ارتفاع درجة حرارة بعض طرز iPhone (خاصة iPhone 15 Pro) أكثر من المعتاد.

يقوم iOS 17.0.3 بتصحيح اثنين من الثغرات، وفقًا لوثيقة نشرتها شركة أبل على موقعها الإلكتروني، يعمل iOS 17.0.3 وiPadOS 17.0.3 على إصلاح ثغرة Kernel الموجودة في الإصدارات السابقة لنظام iOS 16.6، وفقاً لموقع 9to5mac.

لكن هذا ليس الخطأ الوحيد الذي تم إصلاحه بواسطة تحديث أبل، كما أنه يعمل على إصلاح ثغرة WebRTC حيث يمكن للمهاجمين استخدام تجاوز سعة المخزن المؤقت لتنفيذ التعليمات البرمجية بشكل تعسفي، يُعزى اكتشاف الثغرة إلى Bugzilla، وهي منصة لمراقبة الأخطاء تم تطويرها بواسطة مشروع Mozilla.

يتوفر iOS 17.0.3 وiPadOS 17.0.3 لكل موديلات iPhone وiPad المتوافقة مع iOS 17 وiPadOS 17، ويشمل ذلك iPhone XR والإصدارات الأحدث، وكل iPad مزود بشريحة A10X أو أحدث، ويعد تحديث جهازك أمرًا مهمًا للحفاظ عليه آمنًا من المتسللين والبرامج الضارة.

إليك كيفية تحديث جهاز iPhone أو iPad الخاص بك:

1- افتح تطبيق الإعدادات

2- اضغط على القائمة العامة

3- حدد تحديث البرنامج

4- انتظر حتى يظهر التحديث ثم اضغط على التحديث الآن

ومن الافضل عمل نسخة احتياطية لجهازك قبل تثبيت تحديثات البرامج.