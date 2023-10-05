تكنولوجيا: جوجل تطلق تطبيق Gmail لمنصة Wear OS رسمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل عن إطلاق تطبيق Gmail لمنصة Wear OS بمجموعة من المميزات، وتصميم يتوافق مع الساعات الذكية.

يدعم تطبيق Gmail المخصص للساعات الذكية بميزة إدارة صندوق البريد الوارد مباشرة عبر الساعة الذكية، ولقد كشف موقع “Android Police” عن إصدار Gmail المخصص لمنصة Wear OS يتوفر للتحميل اليوم عبر متجر جوجل بلاي.

أيضاً من المقرر أن يتوافق التطبيق مع جميع أنواع الساعات الذكية التي تعمل بإصدار Wear OS 3 أو Wear OS 4، كما سيتاح للمستخدمين قراءة البريد الإلكتروني والرد على البريد الإلكتروني الوارد، أيضاً سيدعم التطبيق إدارة حسابات متعددة مباشرة عبر الساعة الذكية.

ولقد إقتصر دعم منصة Wear OS في السابق على تلقي إشعارات الجي ميل فقط، أو تلقي إشعارات التطبيقات الأخري، كما أتيح للمستخدمين أرشفة رسائل البريد الإلكتروني أو الرد عليها أو حذف الرسائل، إلا أن الجي ميل لم يدعم عرض جميع الرسائل الغير مقروءة، حيث إقتصر الدعم على البريد الإلكتروني الجديد فقط.

يذكر أن جوجل أكدت على خططها لإطلاق إصدارات مخصصة من التطبيقات لمنصة Wear OS، مثل تطبيق Google Calendar.

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