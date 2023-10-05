تكنولوجيا: تفاصيل المواصفات الرئيسية لرقاقة معالج Exynos 2400 القادمة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق رقاقة معالج Exynos 2400، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل المواصفات الرئيسية.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على منصة X عن بعض التفاصيل حول إختبارات آداء رقاقة Exynos 2400 مقارنة برقاقة Snapdragon 8 Gen 2 في منصة Powerboard 4.0.

ولقد كانت المنافسة الأكبر بين الرقاقتين في آداء كرت الشاشة، أي بين كرت الشاشة Xclipse 940 في رقاقة Exynos 2400 وكرت الشاشة Adreno 740 في رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

ومن المقرر أن تدعم رقاقة Exynos 2400 سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة من سامسونج، لذا من المتوقع أن يتم تعزيز آداء الرقاقة لاحقاً عند الإعلان الرسمي.

وتؤكد التسريبات المصورة على أن كرت الشاشة Xclipse 940 يضم عدد 10 من الأنوية، أي اثنان من الأنوية أكثر من كرت الشاشة Adreno 740.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 القادمة من كوالكوم ستقدم آداء منافس لرقاقة Exynos 2400.

يذكر أن كوالكوم تستعد للإعلان عن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 في حدث يعقد في نهاية هذا الشهر الجاري، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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