شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطلق غدا قمرين صناعيين للاختبار ضمن مشروع كويبر للإنترنت الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق أمازون قمرين صناعيين للاختبار من مشروع كويبر إلى الفضاء غدا الجمعة 6 أكتوبر، وسيتم إطلاق زوج من الأقمار الصناعية يطلق عليها اسم KuiperSat-1 وKuiperSat-2 إلى الفضاء على متن صاروخ Atlas V التابع لـ United Launch Alliance (ULA) كجزء من مبادرة أمازون عبر الأقمار الصناعية على الإنترنت.

وسيتم الإطلاق من مجمع الإطلاق الفضائي 41 في محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، مع فتح نافذة الإطلاق لمدة ساعتين، ووفقًا لفريق Project Kuiper سينشر صاروخ Atlas V القمرين الصناعيين على ارتفاع 311 ميلًا حيث سيدخلان إلى مدار أرضي منخفض، وفقا لتقرير ذا فيرج .

ومن هناك، سيقوم فريق مشروع كويبر بإجراء اختبارات مختلفة لإنشاء أول اتصال مع الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى نشر المصفوفات الشمسية لتوليد الطاقة، وبمجرد اتصال نظام الأقمار الصناعية بالإنترنت، سيحاول الفريق إرسال المعلومات بين الأقمار الصناعية ومحطة العملاء هنا على الأرض.

وتقول أمازون إنها ستعمل على "إخراج الأقمار الصناعية من مدارها بشكل نشط" في نهاية المهمة، مما يسمح لها بالاحتراق في الغلاف الجوي للأرض.

ويقول راجيف باديال، نائب رئيس التكنولوجيا في مشروع كويبر، في بيان: "لقد أجرينا اختبارات مكثفة هنا في مختبرنا ولدينا درجة عالية من الثقة في تصميم قمرنا الصناعي، ولكن لا يوجد بديل للاختبارات في المدار، وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها أمازون أقمارًا صناعية إلى الفضاء، وسنتعلم قدرًا لا يصدق من المعلومات بغض النظر عن كيفية سير المهمة."

بينما كان من المفترض في البداية أن تطلق أمازون أقمارها الصناعية التجريبية إلى الفضاء على متن صاروخ فولكان الجديد التابع لـ ULA في وقت سابق من هذا العام، وتعرض الصاروخ لانفجار أدى إلى تأخير إطلاقه الأول ، ولتجنب المزيد من التأخير، أعلنت أمازون عن خطط للتحول إلى صاروخ Atlas V التابع لشركة ULA بدلاً من ذلك.

وعلى الرغم من هذه النكسة، تقول أمازون إن أول أقمارها الصناعية الإنتاجية لا يزال من الممكن إطلاقها في النصف الأول من عام 2024، مع بدء الاختبار التجريبي في نهاية عام 2024، وتهدف الشركة في النهاية إلى الحصول على كوكبة تضم أكثر من 3200 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، مما يضعها على المحك فى طريقها للتنافس مع Starlink التابع لشركة Elon Musk ، والتي تمتلك حاليًا أكثر من 4000 قمر صناعي في الفضاء.