شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انفجار "Titan".. غواصة جديدة للمليارديرات بـ 4.5 مليون جنيه إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة U-Boat Worx الهولندية عن غواصة Super Sub في معرض موناكو لليخوت، وتقدر قيمة الغواصة بـ 4.5 مليون جنيه إسترليني، ويطلق عليها أسرع غواصة خاصة على الإطلاق، مع قمة الرفاهية تحت الماء.

يمكن للمركبة المصممة على طراز Jules Verne أن تأخذ ثلاثة أشخاص إلى أعماق تصل إلى 300 متر، وهي مصممة للتنقل بين الحياة البحرية الغريبة - وحتى تتفوق على الدلافين، وفقاً لصحيفة "مترو".

ويأتي إطلاق الغواصة بعد أشهر من تعرض تيتان، وهي غواصة في أعماق البحار مصممة لاستكشاف حطام تيتانيك، لانفجار داخلي كارثي، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها.

وكانت Titan قادرة على الوصول إلى أعماق تصل إلى 4000 متر، أي أكثر من 12 ضعف عمق الغواصة Super Sub، وتبلغ تكلفة الرحلة على متن الغواصة ما يصل إلى 250 ألف دولار للشخص الواحد.

تتميز بقوة دفع تبلغ 100 كيلووات، مما يمكنها من الوصول إلى سرعات تصل إلى 10 عقدة، ويمكنها "الصعود والهبوط بسلاسة على منحدرات تصل إلى 45 درجة أثناء تنفيذ المنعطفات السريعة، مما يضمن قدرة رشيقة وسريعة على المناورة تحت الماء".

وقال روي هيجدرا، مدير التسويق في U-Boat Worx : "إن سرعة Super Sub البالغة 10 عقد هي أسرع بمقدار 3-4 عقد من السرعة القصوى للدلافين قاروري الأنف و7 عقد أسرع من الغواصة المتوسطة".

تم وضع هيكل ضغط أكريليك شفاف بالكامل في مقدمة الغاطسة، مما يوفر رؤية دون عائق في كل اتجاه، دون عوائق بواسطة خزانات الصابورة والبطاريات والمكونات الأخرى، وتم أيضاً تجهيز Super Sub المعتمدة من DNV بأحدث أنظمة السلامة، وتمنع ميزة "الحماية القصوى للعمق" الطيار من النزول إلى ما هو أبعد من أقصى عمق تشغيل للغواصة.

إذا تعمقت الغاطسة كثيرًا، ستقوم ميزة الأمان هذه برفع الغاطسة تلقائيًا حتى تعود إلى عمقها المعتمد.