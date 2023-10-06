تكنولوجيا: Leica تعلن عن كاميرة Sofort 2 بسعر 389 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Leica اليوم عن أحدث إصدرات الكاميرة من فئة “instant” والتي تنطلق بعنوان Sofort 2، وتتوفر بسعر 389 دولار.

تتوفر كاميرة Sofort 2 الجديدة بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأحمر، والأبيض، إلى جانب اللون الأسود، أيضاً يتميز تصميم الكاميرة بتصميم رقمي hybrid، وتأتي بمستشعر CMOS بحجم 1/5، لدعم إلتقاط صور بدقة 4.9 ميجا بيكسل والتخزين في بطاقة microSD، ومن ثم إختيار الصور المراد طباعتها.

أيضاً تدعم كاميرة Leica Sofort 2 طباعة الصور، حيث يمكن إرسال الصور التي تم إلتقاطها بالهاتف لكاميرة Sofort 2 للطباعة، كما تدعم الكاميرة فيلم Sofort الملون المصغر بحجم 86 في 54مم.

وتضم كاميرة Sofort 2 شاشة LCD تحاكي الشاشات التي تدعم كاميرات Leica، كما تدعم الكاميرة بعد بؤري 28مم، وعدسات Leica Summar بفتحة f/2، وهو نفس البعد البؤري للعدسات الثابتة المميزة لسلسلة Leica Q.

وتدعم الكاميرة تركيز من مسافة 10سم، كما تضم فلاش في الجهة الأمامية، ومن المقرر أن تبدأ الشركة شحن كاميرة Leica Sofort 2 في 9 من نوفمبر بسعر 389 يورو أو 389 دولار.

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