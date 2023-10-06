شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متاجر أبل تتعرض لخدعة استبدال أجهزة أيفون وأيباد مزيفة بقيمة 6 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حُكم على شقيقين بالسجن لمدة 41 شهرًا في السجن الفيدرالي بتهمة إدارة مخطط طويل لمحاولة استبدال 10000 جهاز iPhone وiPad مزيف بأجهزة حقيقية في متاجر Apple Store، وفقا لتقرير ذا فيرج.

قال التقرير، إنه من السهل جدًا عادةً استبدال جهاز iPhone المعطل الخاص بك في Genius Bar التابع لشركة Apple بموجب خطة AppleCare الخاصة بك، لكن الثنائي وجدا طريقة لخداع النظام عن طريق استبدال الأجهزة المزيفة بأجهزة حقيقية.

ولسوء الحظ بالنسبة لهم، تم القبض عليهم في عام 2019 وهم يحاولون تبادل 10000 منتج مزيف من منتجات Apple على مدار ثماني سنوات، وهذا الأسبوع، حُكم عليهم بالسجن الفيدرالي، حسبما ذكرت صحيفة Times of San Diego .

وحصل Zhimin وZhiting Liao (المعروفان أيضًا باسم Jimmy وAllen Liao)، على ما يقرب من 6.1 مليون دولار من منتجات Apple الأصلية، بما في ذلك أجهزة iPhone وiPad، والتي انتهى بهم الأمر بتصديرها إلى المشترين في البلدان الأجنبية، وتلقى الأخوان أحكامًا بالسجن الفيدرالي لمدة 41 شهرًا.

ويعد سجنهم لأكثر من ثلاث سنوات جزءًا من الإقرار بالذنب التي تتضمن مصادرة خمسة مساكن في سان دييجو كان للأخوين مصلحة فيها، و250 ألف دولار حصلوا عليها من المخطط، و200 جهاز iPhone مقيد في المخطط.

واعترف زوجا الأخوين بالذنب في تورطهما أيضًا وحُكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات تحت المراقبة، وفي الوقت نفسه سيواجه الأخ الثالث، زيوي لياو، الحكم في وقت لاحق من هذا الشهر كما اعترف ثمانية متآمرين آخرين بالذنب.

كما أن عائلة Liaos ليسوا الوحيدين الذين أداروا مخطط مبادلة مزيف بحقيقي، أدين طالب جامعي في ولاية أوريجون في عام 2019 بتهمة الاحتيال على متاجر أبل أيضا ، ويمكن للطالب أن يأخذ أجهزة iPhone المزيفة التي كانت تحمل أرقامًا تسلسلية مطبوعة عليها بموجب الضمان إلى متاجر Apple.

وعندما لم يتمكن Genius Bar من استبعاد الهواتف باعتبارها حقيقية، كان يحصل على بدائل جديدة ويرسلها مرة أخرى إلى الصين مقابل المال، وقد يكون من الصعب تنفيذ هذه الخدعة الخاصة اليوم بعد أن قامت شركة Apple بإجراء تسلسل لمكونات داخلية أكثر من أي وقت مضى.

ومع ذلك، كان مخطط لياو أكثر طموحًا، ووفقًا لصحيفة Times of San Diego قال ممثلو الادعاء إن Zhimin Liao زار شخصيًا 105 متاجر Apple في 22 ولاية لمحاولة استبدال حوالي 720 جهاز iPhone وiPad مزيفًا، وتضمنت مهمة Zhiting Liao حوالي 718 محاولة لتبديل الأجهزة في ما لا يقل عن 200 متجر Apple في 18 ولاية أمريكية وكندا.