شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق تحديث لتطبيق Safari Technology Preview للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل تحديثًا جديدًا لبرنامج Safari Technology Preview، وهو المتصفح التجريبي الذي قدمته أبل لأول مرة في مارس 2016، حيث صممت أبل Safari Technology Preview لاختبار الميزات التي قد يتم تقديمها في الإصدارات المستقبلية من متصفح Safari.

يتضمن Safari Technology Preview 180 إصلاحات وتحديثات لإمكانية الوصول وCSS وJavaScript والتحميل والوسائط ورسوم الويب المتحركة وواجهة برمجة تطبيقات الويب، وفقاً لموقع macrumors.

يتوافق إصدار Safari Technology Preview الحالي مع الأجهزة التي تعمل بنظامي macOS Ventura وmacOS Sonoma، وهو أحدث إصدار من macOS أطلقته أبل في سبتمبر 2023.

يتوفر تحديث Safari Technology Preview من خلال آلية تحديث البرنامج في تفضيلات النظام أو إعدادات النظام لأي شخص قام بتنزيل المتصفح، وتتوفر ملاحظات الإصدار الكاملة للتحديث على موقع ويب.

هدف أبل من Safari Technology Preview هو جمع التعليقات من المطورين والمستخدمين حول عملية تطوير المتصفح، ويمكن تشغيله جنبًا إلى جنب مع متصفح Safari الحالي، ورغم أنه مصمم للمطورين، فإنه لا يتطلب حساب مطور للتنزيل.