شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق جوجل بكسل 8 وبرو.. تعرف على أكبر 3 ميزات لنظام هواتف أندرويد 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل الهواتف الذكية بكسل 8 وبكسل 8 برو في حدث Made by Google، وأعلنت أن الهواتف الذكية الجديدة ستأتي بنظام أندرويد 14.

وقالت أيضًا إن أحدث نظام تشغيل بدأ في الظهور على أجهزة بكسل المدعومة، وفي وقت لاحق من هذا العام سيكون متاحًا على الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد.

قال ديف بيرك، نائب رئيس قسم الهندسة في أندرويد: "بدءًا من اليوم، يتوفر أندرويد 14 وهو مليئ بالتحديثات التي تساعدك على تخصيص تجربة جهازك، وتمنحك مزيدًا من التحكم في صحتك وسلامتك وتحسين إمكانية الوصول".

سيأتي أندرويد 14 مزودًا بمنتقي التخصيص المحدث الذي سيسمح للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين الخلفيات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن تعيين اختصارات مخصصة لشاشة القفل، مثل قارئ QR أو تطبيق Google Home للوصول السريع إلى عناصر التحكم التي يستخدمونها بشكل مباشر من شاشة قفل أندرويد.

علاوة على ذلك، هناك قوالب شاشة قفل جديدة للخطوط والأدوات والألوان والتنسيقات.

وقالت جوجل إن هذه الخيارات تستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لضبط الشاشة بناءً على حالة المستخدمين. على سبيل المثال، إذا أصبح الطقس أسوأ فجأة، فستصبح أداة الطقس على شاشة القفل أكثر بروزًا.

يحصل جوجل بكسل 8 وبكسل 8 برو أيضًا على خلفيات AI إبداعية تستخدم نماذج نشر النص إلى الصورة للسماح للمستخدمين بإنشاء خلفيات. سيأتي أندرويد 14 أيضًا بمظهر أحادي اللون. ويدعم أندرويد 14 أيضًا صور HDR بتقنية Urtla HDR.

كذلك تم دمج Google Health Connect في إعدادات أندرويد 14 كوسيلة مركزية لتخزين البيانات في مكان واحد، كما سيتمكن المستخدمون أيضًا من معرفة كيفية استخدام التطبيقات لبياناتهم.

سيقوم أندرويد 14 أيضًا بإخطار المستخدمين عندما يقوم أحد التطبيقات بمشاركة بيانات الموقع مع جهات خارجية.

يتميز بالمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة، فسيأتي أندرويد 14 مزودًا بمكبر محسّن أكثر سهولة مع الضغط للتكبير والتصغير بنسبة 100%.

سيمكن أندرويد 14 أيضًا المستخدمين ضعاف السمع من الاتصال بالوسائل المساعدة للسمع والتفاعل معها، مثل تدفق إعداد مخصص للمساعدات السمعية من إعدادات إمكانية الوصول، "وسيلة سهلة لتوجيه الصوت إلى مخرجات مختلفة والقدرة على الوصول بسرعة إلى عناصر التحكم في المعينات السمعية من اختصار."

سيسمح Android 14 أيضًا للمستخدمين بتشغيل "إشعارات الفلاش" من إعدادات إمكانية الوصول والإشعارات والحصول على ومضات ضوئية مرئية أثناء الإشعارات الواردة.

تتضمن الميزات الأخرى في أندرويد 14 الإطارات التلقائية في مكالمات الفيديو، والوصول بنقرة واحدة إلى عناصر التحكم في Google Home، وتحسينات الأداء وغيرها.