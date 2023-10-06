شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 80 مليون دولار من اليابان لمهمة النفايات الفضائية.. اعرف تفاصيل الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة Astroscale على ما يصل إلى 80 مليون دولار من الحكومة اليابانية لمواصلة مهمتها ضد النفايات الفضائية، حيث أعلنت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (المعروفة باسم MEXT) عن اختيارها لشركة Astroscale لتطوير مهمة فحص تجريبية في المدار ستعمل على تصوير وتشخيص قمر صناعي كبير ميت في الفضاء، حسبما أعلنت الشركة التي يقع مقرها في اليابان.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، سيستمر المشروع، الذي تم اختياره من خلال برنامج MEXT لأبحاث الابتكار في الأعمال الصغيرة، حتى مارس 2028، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

وقال ممثلو Astroscale إن الحد الأقصى للقيمة الإجمالية هو 12 مليار ين (حوالي 80 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية).

تهدف شركة Astroscale، التي لها فروع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا، إلى مساعدة البشرية على التعامل مع مشكلة النفايات الفضائية المتنامية.

لقد جربت الشركة بالفعل بعضًا من تقنياتها في المدار، وفي عام 2021، أطلقت المهمة التجريبية ELSA-d، والتي استخدمت نظامًا مغناطيسيًا لالتقاط قطعة من الحطام المداري المُحاكى.

وهناك المزيد من هذه التجارب في المستقبل القريب أيضًا، وتتطلع شركة Astroscale إلى عام 2025 لإجراء أول اختبار في المدار لمركبتها الفضائية ELSA-M، المصممة للاستيلاء على الأقمار الصناعية والتخلص منها في نهاية عمرها التشغيلي، والقيام بذلك بشكل متكرر.

سيستخدم ELSA-M أيضًا نظامًا مغناطيسيًا، والذي يتطلب أن يكون القمر الصناعي المستهدف مزودًا بلوحة مغناطيسية متوافقة.

لكن Astroscale تعمل أيضًا على تطوير خدمة يمكنها التصدي للأهداف باستخدام ذراع آلية، ومن المقرر أن يحصل هذا النظام على أول اختبار له خارج الأرض في عام 2026 أو ما يقرب من ذلك، في مهمة تسمى Cosmic تعني "مهمة تنظيف الفضاء الخارجي من خلال الالتقاط المبتكر".

تعمل Astroscale أيضًا على مهمة تسمى ADRAS-J "إزالة الحطام النشطة بواسطة Astroscale-Japan"، والتي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام نحو جسم صاروخي مستعمل في المدار، وخلال ADRAS-J، ستلتقي المركبة الفضائية Astroscale مع المرحلة العليا اليابانية، وستوضح عمليات القرب وتجمع الصور لتقييم حالة جسم الصاروخ، بما في ذلك معدل الدوران ومحور الدوران وحالة الهيكل.

وكتب Astroscale، أن المشروع المُعلن عنه حديثًا والممول من MEXT سيزيد من تطوير التكنولوجيا اللازمة للقيام بمثل هذا العمل المداري الصعب، بالإضافة إلى قدرات الفحص والتوصيف لمجموعة متنوعة من المركبات الفضائية النشطة وأجسام الحطام الكبيرة في الفضاء.