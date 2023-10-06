شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز أبحاث كورى جنوبى: بيونج يانج قد تطلق قمرا صناعيا للاستطلاع خلال الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجح مركز أبحاث كورى جنوبى، اليوم الجمعة، أن تطلق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع فى الفترة ما بين 10 و26 أكتوبر بعد فشل إطلاقين سابقين.

وقال المعهد الكوري للتوحيد الوطني فى سول، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إنه من المرجح أن تحاول بيونج يانج إطلاق قمرها الصناعي للاستطلاع قبل محاولة كوريا الجنوبية، ويبدو أن كوريا الشمالية تعطي الأولوية لإيصال رسالة سياسية من خلال إطلاق القمر الصناعي، بدلا من تحسين الجوانب الفنية".

وأطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري، يحمل اسم "ماليغيونغ-1"، مثبتا على صاروخ "تشوليما-1" في مايو وأغسطس، لكن كلا الإطلاقين انتهى بالفشل. وأعلنت كوريا الشمالية أنها ستقوم بمحاولة ثالثة في أكتوبر.

وتخطط كوريا الجنوبية لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع في نوفمبر في إطار مشروع لنشر ما مجموعه خمسة أقمار صناعية من هذا القبيل بحلول منتصف عام 2020.