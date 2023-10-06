شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة الأوراق المالية الأمريكية تطالب المحكمة بإجبار إيلون موسك على الإدلاء بشهادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) دعوى قضائية جديدة ضد إيلون ماسك، وذلك لرفضه الإدلاء بشهادته في التحقيق، وكانت الهيئة التنظيمية الأمريكية تحقق في استحواذ Musk على X (Twitter سابقًا) بقيمة 44 مليار دولار وأرادته أن يشهد حول الصفقة.

وفي بيان (رصدته بلومبرج)، اشتكت هيئة الأوراق المالية والبورصة من أن ماسك تلقى مذكرة استدعاء وكان من المقرر أن يمثل للشهادة في 15 سبتمبر، ومع ذلك، "قبل يومين من شهادته المقررة، أبلغ ماسك موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات فجأة بأنه لن يحضر"، "وأثارت أيضًا "العديد من الاعتراضات الزائفة، بما في ذلك الاعتراض على سان فرانسيسكو كموقع مناسب للشهادة"، كما أشارت لجنة الأوراق المالية والبورصة.

ويعود تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى عام 2022، عندما فتحت تحقيقًا في تأخر ماسك في الكشف عن حصته في تويتر، التي كانت في ذلك الوقت شركة مساهمة عامة، وتأخر ماسك 10 أيام في تقديم الأوراق المطلوبة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، للكشف عن استثماره في تويتر ، ربما يكون هذا التأخير قد أكسبه ما يصل إلى 156 مليون دولار، وجعله أيضًا هدفًا لدعوى قضائية جماعية من المساهمين السابقين في تويتر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها " ماسك " نفسه في الجانب الخطأ من هيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي سخر منها مرارًا وتكرارًا على مر السنين، وتم اتهام الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بالاحتيال في الأوراق المالية بسبب تغريدة سيئة السمعة في عام 2018 تدعي أنه حصل على "تمويل مضمون" لتحويل شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى شركة خاصة.

واستقر ماسك في نهاية المطاف مع هيئة الأوراق المالية والبورصة، ودفع غرامة قدرها 20 مليون دولار وتخلى عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة تيسلا، ومع ذلك، لا يزال Musk يحارب بندًا في تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تتطلب ما يسمى بـ "Twitter Sitter" للتوقيع على بعض تغريدات Musk المتعلقة بـ Tesla ، ولم يستجب X لطلب التعليق.