شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تحذر جوجل وآبل من غرامات محتملة بسبب التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة تنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن شركتي ألفابت وأبل أساءتا استخدام مركزهما المهيمن في سوق التطبيقات وحذرت من غرامات محتملة يصل إجماليها إلى 50.5 مليون دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقالت لجنة الاتصالات الكورية (KCC) في بيان لها إن شركتي التكنولوجيا العملاقتين أجبرتا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببتا في تأخير غير عادل في مراجعة التطبيق، وقال البيان إن لجنة المنافسة الكويتية تخطر الشركات باتخاذ الإجراءات التصحيحية، وستتداول بشأن الغرامات.

وقالت جوجل في بيان: "ما شاركته KCC اليوم هو" الإشعار المسبق "وسنقوم بمراجعة ردنا بعناية وتقديمه. وبمجرد مشاركة القرار المكتوب النهائي معنا، سنراجع بعناية لتقييم مسار العمل التالي".

وأصدرت شركة Apple أيضًا بيانًا قالت فيه: "نحن لا نتفق مع الاستنتاجات التي توصلت إليها KCC في تقرير الممتحن، ونعتقد أن التغييرات التي قمنا بتنفيذها على متجر التطبيقات تتوافق مع قانون أعمال الاتصالات. وكما فعلنا دائمًا، سنواصل للتعامل مع KCC لمشاركة وجهات نظرنا."

وفي عام 2021، أصدرت كوريا الجنوبية تعديلاً على قانون أعمال الاتصالات يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم، وقالت KCC إن تطبيق Google وApple لطرق دفع معينة، و"فرض رسوم تمييزية من Apple على مطوري التطبيقات المحليين" من المرجح أن يقوض غرض القانون المتمثل في تعزيز المنافسة العادلة.

وقالت KCC إنه بعد الاستماع إلى الشركات، قد تقرر الهيئة التنظيمية فرض غرامات تصل إلى 68 مليار وون (50.47 مليون دولار)، بما في ذلك 47.5 مليار وون لشركة جوجل و20.5 مليار وون لشركة أبل.