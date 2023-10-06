شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تدرس تغريم جوجل وأبل.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، إن شركة جوجل التابعة لألفابت وشركة أبل تستغلان مكانتهما المهيمنة في سوق التطبيقات.

وحذرت الهيئة الكورية الجنوبية من غرامات محتملة يصل مجموعها إلى 50.5 مليون دولار.

اتخاذ إجراءات تصحيحية

وأوضحت أن عملاقي التكنولوجيا أجبرا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة، وتسببا في تأخير غير عادل في مراجعة تطبيقات.

وجاء في البيان أن الهيئة أخطرت الشركتين لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وستجري مداولات بشأن فرض غرامات.

تعديل قانون شركات الاتصالات

ووافقت كوريا الجنوبية في عام 2021 على تعديل لقانون شركات الاتصالات، يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.

وأشارت الهيئة إلى قيام جوجل وأبل بفرض طرق دفع معينة و"فرض رسوم تمييزية من أبل على مطوري التطبيقات المحليين" يقوض على الأرجح الهدف من القانون والمتمثل في تعزيز المنافسة العادلة.