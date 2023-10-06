شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لأزمة إيلون ماسك مع "غرايمز" بسبب أطفالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الكثير من عناوين الأخبار الرئيسية في جميع أنحاء العالم هذا الأسبوع أن "غرايمز" رفعت دعوى قضائية ضد إيلون ماسك لحضانة أطفالهما الثلاثة، لكن ماسك نفسه هو أول من رفع دعوى قضائية بهدوء على غرايمز الشهر الماضي، حسبما علم موقع Insider.

وفي 7 سبتمبر، رفع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا دعوى قضائية ضد صديقته "غرايمز" للوصول إلى أطفاله، واتهمها بالانتقال إلى كاليفورنيا هربًا من قوانين محاكم تكساس، وفي الملفات التي حصل عليها موقع Insider، قال ماسك إنه يريد "إنشاء علاقة بين الوالدين والطفل" مع أطفالهم "X البالغ من العمر 3 سنوات، وطفليه Exa (أو Y) وتاو البالغ من العمر عامًا واحدًا.

وقال إن غرايمز، واسمها الحقيقي كلير باوتشر، عاشت معه ومع أطفالهما في الفترة من مايو إلى يوليو من هذا العام، وادعى أيضًا أنها انتقلت إلى كاليفورنيا "في محاولة واضحة للتحايل على الاختصاص القضائي" لمحاكم تكساس.

وقال " ماسك "، في الإيداعات، إنه يعتقد أن النزاع على الحضانة سيتم تسويته، لكنه أراد أن تنظر محاكم تكساس في الأمر إذا لم يحدث ذلك، وتم تقديم قضيته ضد غرايمز في 13 سبتمبر، ورفعت دعوى قضائية خاصة بها ضد ماسك في 29 سبتمبر.

و تطالب الدعوى القضائية التي رفعها غرايمز بالحضانة الجسدية للأطفال وتتضمن "أمرًا تقييديًا قياسيًا" من شأنه أن يمنع نقل الأطفال من المنزل فى كاليفورنيا من قبل أي من الوالدين.

وأكد ماسك أن الكشف عن معلومات حول القضية "من شأنه أن يعرض صحة أو سلامة أو حرية" نفسه وغرايمز وأطفالهما للخطر، وسيكون من الصعب على شخص خارجي العثور على هذه القضية؛ لم يتم استخدام أسماء الأطفال، وتم التعرف على " ماسك " فقط من خلال الحرف الأول من اسمه الأوسط "R" و"Grimes" من اسمها "E" ن وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في الأصل يوم الجمعة، لكنها ألغيت بعد أن اتفق الطرفان على تفاوض، وفقًا لمسؤول بالمحكمة.

علاقة Musk و Grimes المثيرة للجدل إنها مجرد أحدث الخلافات حول أطفال ماسك بين Musk وGrimes، الموسيقية التي كان معها في علاقة متكررة ومتقطعة منذ عام 2018، وقد تجنب طفلا غرايمز الأصغر سنًا من ماسك الأضواء في الغالب.

لكن ابنها الأكبر، "إكس"، أصبح شخصية شائعة في فلك " ماسك "، وقد حضر الطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات مقابلات مباشرة مع ماسك، والتقى بقادة عالميين، وحضر إطلاق صواريخ SpaceX.

في الماضي، قالت غرايمز إنها تفضل إبقاء أطفالها بعيدًا عن أعين الناس، وقالت لمجلة فانيتي فير العام الماضي: "مهما كان ما يحدث في الأمور العائلية، أشعر أن الأطفال بحاجة إلى البقاء بعيدًا عن الأمر، و"إكس" موجود هناك"، "أعني، أعتقد أن E يراه حقًا باعتباره تلميذًا ويجلبه إلى كل شيء وأشياء."

على الرغم من أن الزوجين انفصلا لأول مرة في عام 2021، إلا أن علاقتهما بدت ودية حتى وقت قريب، واستمرت غرايمز في العيش مع " ماسك " في أوستن لفترة بعد انفصالهما لأول مرة، وفي الشهر الماضي، بدا أن المغنية تشير إلى مشكلة قانونية مع ماسك في منشور كتبته بسرعة ثم حذفته على موقع X.

وكتبت غرايمز في منشوره الذي تم حذفه منذ ذلك الحين في 7 سبتمبر: "أخبر إيلون أن يسمح لي برؤية ابني أو الرد على المحامي الخاص بي"، ونشرت Grimes على موقع X ردًا على صورة Musk إلى جانب Shivon Zilis، وهي إحدى النساء الأخرى التي أنجب منها أطفالًا.