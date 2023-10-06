شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Canva تطلق ميزة Magic Studio بدعم الذكاء الاصطناعى.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Canva برنامج Magic Studio، الذي تقول إنه منصة تصميم الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً في العالم لمساعدة الأفراد والمؤسسات على تعزيز إبداعهم وإنتاجيتهم، ويأتي الإطلاق في الوقت الذي تحتفل فيه الشركة بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها.

وبحسب موقع Toi الهندى، فقالت ميلاني بيركنز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Canva "قبل عقد من الزمن، شرعت Canva في تمكين العالم من التصميم من خلال تبسيط نظام بيئي معقد ومجزأ للتصميم، و مع دخولنا العقد التالي من رحلتنا، نحن متحمسون للغاية لتحقيق قفزة هائلة إلى الأمام مع إطلاق Magic Studio - أول مجموعة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي للتصميم التي تم إنشاؤها لتحسين الطريقة التي تنشئ بها الفرق".

وأضافت "مع التركيز على تبسيط الأمور المعقدة، تم تصميم Magic Studio لـ 99% من سكان العالم بدون تدريب معقد على التصميم، وأستكملت بيركنز: "يمثل هذا الإطلاق بداية فصل جديد مثير حيث نضاعف جهودنا لتمكين أكثر من 150 مليون فرد وآلاف الشركات لإطلاق العنان لإبداعاتهم وتحقيق أهدافهم".

ويعد Magic Studio المنتج الرئيسي للشركة خلال الـ 12 شهرًا الماضية، لقد أطلقت Visual Suite الذي يركز على المؤسسات في سبتمبر 2022، ثم طرحت أدوات الذكاء الاصطناعي وأدوات التسويق في Create في مارس هذا العام.

وتقول Canva إن Magic Studio مبني على نماذج خاصة، بالشراكة مع قادة الصناعة. يمكنه إنشاء محتوى وتسريع المسودات الأولى وأتمتة المهام وتسريع عملية الإنشاء، من بين أمور أخرى.

ويقدم Magic Studio ما يلي: Magic Switch: يقوم هذا الحل بتحويل التصميمات على الفور إلى مجموعة من التنسيقات بنقرة واحدة.

Magic Media (وظيفة تحويل النص إلى صورة والنص إلى فيديو): يقوم بتحويل النص إلى صور، ويستكشف، مع آخر تحديث له، مجموعة واسعة من خيارات الأنماط الجديدة لأي نتيجة.

Magic Design: يقوم بتحويل المطالبة أو الوسائط إلى مقاطع فيديو وعروض تقديمية مصممة بالكامل والمزيد.

Brand Voice: يستطيع مساعد كتابة الإعلانات Magic Write من Canva الآن الكتابة بأسلوب العلامة التجارية للمستخدمين.

Magic Morph: يحول الكلمات والأشكال على الفور إلى ألوان وأنسجة وأنماط وأنماط جديدة بمطالبة بسيطة.

Magic Grab: يمكن لـ Magic Grab تحديد أي موضوع في صورتك وفصله بحيث يمكنك تعديله أو تغيير موضعه أو تغيير حجمه.

Magic Expand: يمكن لـ Magic Expand حفظ الصور المكبرة أو تحويل اللقطة الرأسية إلى الوضع الأفقي من خلال استعادة كل ما هو موجود خارج الإطار.

بالإضافة إلى Magic Studio، أطلقت Canva أيضًا Canva Shield، وهي مجموعة من عناصر التحكم في السلامة والخصوصية على مستوى المؤسسات.