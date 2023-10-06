شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: من المهم استمرار رحلات الفضاء الأمريكية الروسية المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) شون فولر "إن ناسا لا ترى أي سبب لتجنب انضمام رواد فضاء أمريكيين إلى رحلات الفضاء كأعضاء على متن رحلات سويوز الروسية ومن المهم حقا بالنسبة لنا أن تظل مثل هذه الإمكانية متاحة؛ لقد كانت ناجحة ولا أرى سببا لتغيير ذلك".

وذكر ممثل ناسا، في تصريح خاص لوكالة تاس الروسية، على هامش المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية في باكو، "أن استخدام سويوز لرحلات رواد الفضاء مهم جدا للولايات المتحدة، ونحن نتطلع إلى استمرار ذلك في المستقبل".

وتابع فولر، الذي شغل سابقا منصب مدير عمليات رحلات الفضاء البشرية التابعة لوكالة ناسا في روسيا وكازاخستان، أن رواد الفضاء الروس يسافرون أيضا إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبات الفضائية التجارية الأمريكية.

وقال فولر إن هذا التعاون مهم بشكل خاص في حالة الإخلاء الطارئ لجميع أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية،موضحا أن أحد الأمثلة المحتملة هو أن يكون أحد أفراد طاقم المركبة مريضا ويحتاج العودة، سواء كان ذلك بمركبة تجارية أمريكية أو عبر سويوز، فإن الطاقم بأكمله يعود إلى الأرض.

كمثال على التنفيذ الناجح للتعاون مع روسيا في مجال الرحلات الجوية إلى محطة الفضاء الدولية، استشهد فولر برحلة رواد الفضاء سيرجي بروكوفييف ودميتري بيتلين، بالإضافة إلى رائد فضاء ناسا فرانك روبيو، الذين عادوا إلى الأرض في 27 سبتمبر على متن المركبة الفضائية سيوز إم إس-23 بعد أطول مهمة إلى محطة الفضاء الدولية في التاريخ.

ولم تتسبب العقوبات المشددة التي فرضت على روسيا بسبب عمليتها العسكرية على أوكرانيا في عرقلت المفاوضات التي كانت جارية بين روسيا وأمريكا بشان رحلات الفضاء منذ عام 2021.