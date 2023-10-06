شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبيرج: إيلون ماسك يفكر في طرح 3 نسخ مختلفة من الإصدار المدفوع لـ X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لـ "بلومبرج"، أن منصة X قد تطرح 3 مستويات من النسخة المدفوعة "premium" للمستخدمين، حيث تخطط لتجربة ثلاثة مستويات متميزة مختلفة – Basic، وStandard، وPlus.

وذكرت بلومبرج أنه سيتم تسعير كل مستوى بناءً على عدد الإعلانات المعروضة للعملاء، وتبلغ تكلفة الخطة المميزة لـ X حاليًا 8 دولارات شهريًا، وفقًا لموقع الويب الخاص بالمنصة، و يمكن للمشتركين الحصول على علامة توثيق زرقاء لحساب X الخاص بهم والحصول على إمكانية الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة، مثل القدرة على تعديل منشوراتهم.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تفكر فيها المنصة في إجراء تعديلات على خطط الدفع الخاصة بها، ففي الشهر الماضي،قال ماسك خلال بث مباشر أن شركة X قد تطرح نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع مستخدميها.

وقال ماسك : "سنتوصل في الواقع إلى تسعير أقل مستوى، نريد أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال"، "إنها مناقشة أطول، ولكن هذا هو في الواقع الدفاع الوحيد ضد جيوش الروبوتات."

وأدخل الملياردير سلسلة من التغييرات على المنصة منذ شرائها في أكتوبر 2022، وقد ركز ماسك على وضع الشركة على طريق الربحية، نظرًا لانخفاض عائدات إعلانات المنصة، وفي يوليو، قال الملياردير في منشور على موقع X إن الشركة كانت في وضع مالي صعب.

وقال ماسك في منشوره: "ما زلنا نشهد تدفقًا نقديًا سلبيًا، بسبب انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪ تقريبًا بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل"، "نحن بحاجة للوصول إلى تدفق نقدي إيجابي قبل أن يكون لدينا ترف أي شيء آخر."