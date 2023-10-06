Galaxy S24 Ultra سيحمل حصريًا معالج Snapdragon 8 Gen 3

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Elec الكورية، فإن Samsung Galaxy S24 Ultra سيستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 3 حصريًا، بغض النظر عن السوق الذي سيتم بيع الهاتف به، سواء كانت السوق الأمريكية والكندية او السوق العالمية بلا فروقات نهائيًا.

Galaxy S24 Ultra بمعالج كوالكوم فقط

بناء على التسريبات، سيستخدم هاتفي Galaxy S24 و Galaxy S24+ إما معالج Exynos 2400 أو معالج Snapdragon 8 Gen 3، معالجات اكسينوس ستتواجد في كل الأسواق العالمية بشكل طبيعي لكن معالجات سناب دراجون ستكون حصرية للأسواق الأمريكية فقط كما فعلت سامسونج في هواتفها كلها حتى S21، اما النسخة الـUltra هذا العام ستستخدم معالج Snapdragon أيًا كان السوق الذي تستهدفه.

إنها استراتيجية من شأنها بلا شك أن تجذب عشاق سامسونج، ولكن ربما ليس بقدر ما كان معتادًا عليه لأن جميع نسخ Galaxy S الثلاثة كانت في السابق تحمل معالج Exynos أو Snapdragon حسب المنطقة لكن تخصيص المعالج الأقوى من أجل الـUltra سيكون أمرًا غريبًا بعض الشيء لتفرقة سامسونج بين النسخ “العادية” والأعلى من الهاتف.

تشير الشائعات إلى أن أحدث دقة تصنيع 4mm+ من سامسونج تُستخدم في Exynos 2400، وتؤكد سامسونج أن الشريحة الجديدة ستكون أسرع بمقدار الضعف تقريبًا من معالج Exynos 2200، وأسرع بنحو 15 مرة في أداء الذكاء الاصطناعي، في نفس الوقت سيستخدم Snapdragon 8 Gen 3 القادم أحدث تقنيات TSMC، ولكن بعض التقارير تدعي أنه سيكون له إصدارات على كل من دقة 3nm و 4nm، سيتعين علينا الانتظار حتى نهاية الشهر لنرى كيف سيتم تنفيذ ذلك.

ما رأيك في هذه الاستراتيجية من سامسونج؟ هل تفضل استخدام Snapdragon 8 Gen 3 في جميع طرازات Galaxy S24، أم أنك تفضل استخدام Exynos 2400 في بعض الأسواق؟

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