سعر ومواصفات Xiaomi 13T – مميزات وعيوب شاومي 13 تي

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد خلال مؤتمر تم عقده في ألمانيا، حيث تم الإعلان عن سلسلة هواتف Xiaomi 13T التي تأتي بالعديد من المواصفات الهامة، يأتي هاتف Xiaomi 13T بعدة مواصفات منافسة للكثير من الهواتف الذكية العملاقة والتي من أهمها شاشة الهاتف التي تأتي من نوع أموليد تعمل على عرض 68 مليار لون وبمعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى كاميرات الهاتف الخلفية التي تعمل على تصوير الفيديو بدقة الـ 4k بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى، يمكنك الأن معرفة كافة مواصفات الهاتف بكل سهولة تابع المقال بشكل جيد حتي تتمكن من معرفة كافة التفاصيل.