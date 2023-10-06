شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لأزمة مايكروسوفت وأمازون فى بريطانيا بسبب الخدمات السحابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه مايكروسوفت وأمازون حاليا مزيد من التدقيق في بريطانيا، حيث تقول هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) إنها ستحقق في سوق الخدمات السحابية في البلاد لتحديد ما إذا كانت الشركات متورطة في ممارسات مناهضة للمنافسة.

وتعد أمازون (من خلال Amazon Web Services) ومايكروسوفت أكبر اللاعبين في هذا المجال في المملكة المتحدة فيما بينهم، وكان لديهم حصة سوقية تتراوح بين 70 و 80 % في العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة التنظيمية للاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom، والتى طلبت من هيئة أسواق المال التحقيق في الممارسات، وتأتي شركة جوجل في المركز الثالث بحصة ضئيلة نسبياً تتراوح بين 5 و10% ، وفقا لتقرير engadget.

وتعتقد Ofcom أن المنافسة في السوق مقيدة بعدد من العوامل التي تجعل من الصعب على العملاء تبديل الموردين أو استخدام أكثر من مورد في نفس الوقت ،إحدى القضايا الرئيسية هي رسوم الخروج، والتي غالبًا ما يتعين على العملاء دفعها لنقل بياناتهم إلى خدمة أخرى.

وقالت Ofcom في تقريرها: "إن تكلفة نقل البيانات بين مقدمي الخدمات المتنافسين يمكن أن تثني العملاء عن استخدام أكثر من مزود سحابي واحد، وفي بعض الحالات تجعل التبديل أكثر تكلفة".

وقالت الهيئة التنظيمية إن الافتقار إلى قابلية التشغيل البيني وقابلية النقل يمكن أن يجعل الأمر شاقًا للغاية بالنسبة للعملاء لتكوين بياناتهم وتطبيقاتهم للعمل على خدمات مختلفة ، يمكن للخصومات أيضًا أن تثني العملاء عن استخدام أكثر من مزود واحد.

وتقترح Ofcom أن هذه العوامل تمنح مايكروسوفت وأمازون التفوق على المنافسة، وجاء في التقرير أن "القيود المفروضة على قدرة العملاء على التهديد بشكل موثوق بالتخلي عن منتجاتهم يمكن أن تقلل من الضغط التنافسي على قادة السوق، مما يمنحهم درجة من القوة السوقية"، "إذا كان العملاء يواجهون صعوبة في التبديل واستخدام العديد من مقدمي الخدمة، فقد يجعل ذلك من الصعب على المنافسين تحقيق التوسع وتحدي AWS وMicrosoft بشكل فعال في أعمال العملاء الجدد والحاليين."

بالإضافة إلى ذلك، تشير Ofcom إلى أن بعض مقدمي الخدمات السحابية قد أثاروا مخاوف بشأن ممارسات ترخيص برامج الأعمال لبعض مشغلي السحابة، وخاصة Microsoft.

وجاء في التقرير: "لقد تلقينا تقارير تفيد بأن Microsoft تشارك في العديد من الممارسات التي تجعل استخدام منتجات البرامج المرخصة من Microsoft أقل جاذبية للعملاء على البنية التحتية السحابية لمقدمي الخدمات المنافسين مقارنةً بـ Microsoft Azure".

واضاف "وتزعم الطلبات أن هذا يحد من قدرتهم على التنافس لكسب العملاء ، وتشمل المنتجات المعنية Windows وMicrosoft 365 ، وتقول Ofcom إن Microsoft شككت في صحة هذه الادعاءات.

وتقول كل من مايكروسوفت وأمازون إنهما ستعملان بشكل بناء مع هيئة أسواق المال واعترضت أمازون على ادعاءات Ofcom، وقالت لرويترز إن استنتاجات الهيئة الرقابية متجذرة في "فهم خاطئ أساسي لكيفية عمل قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات والخصومات المعروضة".