اطلاق معالج Samsung Exynos 2400 بشكل رسمي أسرع 70%

خلال فعالية System LSI Tech Day 2023 اليوم قدمت Samsung العديد من تقنياتها الجديدة في مجال الشرائح الإلكترونية، ولكن أهمها هو معالج Exynos 2400. إنه معالج هواتف الذكية الرائد من الجيل القادم من Samsung ويأتي بعد Exynos 2200 الذي تم إطلاقه في عام 2022 وظهر لأول مرة داخل Galaxy S22.

الكشف المبكر عن Exynos 2400

كشفت Samsung في فعاليتها SLSI Tech Day في سان خوسيه، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، عن نظرة مبكرة على Exynos 2400. الشركة تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وGenerative AI في جميع تقنياتها ومنتجاتها الإلكترونية الجديدة، وExynos 2400 ليس استثناءً. من المرجح أن يتم استخدام الشريحة الجديدة في Galaxy S24 الذي سيتم إطلاقه في بداية العام المقبل.

أداء معالج قوي

تزعم Samsung أن Exynos 2400 يقدم أداء معالج بنسبة 70٪ أسرع ومعالجة ذكاء اصطناعي 14.7 مرة أسرع من Exynos 2200، تتميز الشريحة الجديدة أيضًا بوحدة المعالجة الرسومية Xclipse 940 المستندة إلى أحدث معمارية من AMD الـRDNA 3 الجديدة والتي ستكون أقوى بفارق أكبر من الـExynos 2200.

أداء ممتاز للذكاء الاصطناعي

بالنسبة لقدرات الذكاء الاصطناعي، فقد قدمت Samsung أداة AI جديدة مصممة للهواتف الذكية القادمة (ربما سلسلة Galaxy S24) التي يمكن أن تظهر استخدامات Generative AI باستخدام شريحة Exynos 2400، وسامسونج استعملت مقاييس مختلفة ومراجع مختلفة لقياس أداء Exynos 2400 وقوته.

تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية

قامت الشركة بعرض فيديو لميزة جديدة في جيلها القادم من المعالجات، وهي التوافق مع تكنولوجيا NB-IoT (Narrowband Internet of Things) و NTN (Non-Terrestrial Networks) ، والتي تقدم اتصالاً فضائياً للهواتف الذكية، هذا قد يشير على الأرجح إلى وجود اتصال فضائي بالأقمار الصناعية ذهابًا وإيابًا على سلسلة Galaxy S24 لرسائل الطوارئ.

تكنولوجيا Zoom Anyplace

أعلنت Samsung أيضًا عن تقنية Zoom Anyplace لأجهزتها والتي تحمل كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، تزعم سامسونج ان هذه التقنية ستقدم تجربة تكبير جديدة تمامًا للكاميرا، تتيح لمستخدمي الهواتف المحمولة التقاط تكبيرات تصل إلى 4 مرات للأشياء المتحركة دون أي تدهور في الصورة.

معالج جديد للسيارات

كما اعلنت سامسونج عن معالج جديد للسيارات هو الـExynos Auto V920 الذي يتكون من عشرة أنوية وشريحة UWB جديدة خاصة بها تحت اسم Exynos Connect U100 ومستشعر كاميرا جديد ISOCELL وأيضًا مستشعر صحة جديد للمنازل الذكية، فكل هذا جيد جدًا.

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