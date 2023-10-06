شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة هندية تستبدل 90% من موظفى الدعم ببرنامج ذكاء اصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سوميت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية، أنه استبدل معظم موظفي الدعم لديه ببرنامج دردشة آلي، مؤكدا أن الوظائف التي تعتمد على النسخ واللصق أصبحت شيئًا من الماضي بسبب الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال سوميت شاه، الرئيس التنفيذي لشركة دوكان ومقرها الهند: "لقد انتهت هذه الوظيفة".

كان شاه يشير إلى العاملين في خدمة العملاء الذين يقومون إلى حد كبير بنسخ ولصق الردود، ومع ذلك، فقد قام بتعديل تعليقه بالقول إنه ليس كل العاملين في خدمة العملاء بحاجة إلى الخوف من الاستبدال.

وأضاف: "لم يكن من المنطقي بالنسبة لي أن أستبدل الفريق بأكمله بروبوت، رغم أنه أكثر ذكاءً بـ 100 مرة، وهو فوري"،

وتصدر شاه عناوين الأخبار عندما أعلن عبر تويتر أنه قام بتسريح 90% من موظفي دعم العملاء لديه واستبدلهم ببرنامج دردشة قال إنه تفوق عليهم.

كتب شاه في منشوره، والذي تم مشاهدته منذ ذلك الحين أكثر من 2.7 مليون مرة على المنصة: "لقد اضطررنا إلى تسريح 90٪ من فريق الدعم لدينا بسبب برنامج الدردشة الآلي هذا، هل هذا صعب؟ نعم.. ضروري؟ بالتأكيد".

أثار منشوره رد فعل عنيفًا على X، المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter، وReddit، وكتب مستخدم: "لا تخطئوا، لقد تم تسريح فريق الدعم هنا بسبب فشل العمل وجفاف التمويل.. ليس بسبب الذكاء الاصطناعي".

أخبر شاه موقع Insider، أن عمليات التسريح من العمل حدثت في سبتمبر من العام الماضي وأدت إلى فقدان 23 من 26 عضوًا في فريق دعم العملاء وظائفهم.

أضاف شاه في ذلك الوقت أنه على الرغم من ندمه على بدء محادثة حول تسريح العمال على تويتر، إلا أنه ظل ثابتًا على موقفه.

وقال: "الذكاء الاصطناعي يستولي على وظائفنا"، مضيفاً: "بمرور الوقت، سيبدأ الجميع في القيام بذلك.. لا يتعلق الأمر بنا وحدنا، ربما أكون مباشراً للغاية حتى نشر الأمر على تويتر".

أخبر الرئيس التنفيذي موقع Insider عبر البريد الإلكتروني، أن الأعمال نمت منذ يوليو عندما طبق ذلك، وأضاف: "أصبح فريق خدمة العملاء لدينا الآن أصغر حجمًا ولكنه أكثر كفاءة بكثير.. أما بالنسبة للميزانية، فلنفترض أننا قمنا بإعادة تخصيص هذه الأموال لدفع الابتكار والتوسع".

هناك قلق متزايد بشأن كيفية تعطيل الذكاء الاصطناعي للوظائف. ووجد تقرير لبنك جولدمان ساكس في شهر مايو أن حوالي 300 مليون وظيفة على مستوى العالم يمكن أن تتعطل بسبب التكنولوجيا.

ومع ذلك، لا يشارك الجميع آراء شاه، وقد قال قادة التكنولوجيا مثل الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا والرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم أرفيند كريشنا في وقت سابق، إنهم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيخلق فرص عمل أكثر مما سيدمره.