شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2000 مشاهدة لأجسام فضائية بسماء الأرض فى هذه المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن هناك ولاية أمريكية دائما ما يحدث فيها إبلاغ عن شكل من أشكال الحياه الفضائية، وهذه الولاية هى ولاية ماريلاند التي تعد نقطة مهمة للأجسام الطائرة المجهولة، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2000 مشاهدة لأجسام غريبة في السماء منذ منتصف التسعينيات، وأبلغ سكان ثامن أصغر ولاية عن وجود "مثلث أسود مسطح القاع" بأضواء خضراء، و"طبق طائر كلاسيكي"، ومركبة بيضاوية الشكل بقيت ثابتة لمدة دقيقة ونصف تقريبًا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه تم جمع تقارير عن هذه الظاهرة في قاعدة بيانات توضح أن أول رؤية مسجلة في ولاية ماريلاند تعود إلى 15 مايو 1946، ولكن لم يتم الإبلاغ عنها حتى يونيو 2017.

كما أن المزيد من المشاهدات الحديثة، مثل "الأجرام السماوية" المتوهجة التي شوهدت فوق أوشن سيتي في أبريل الماضي، يتم الآن الإبلاغ عنها إلى قاعدة البيانات.

وكتب الشاهد من أوشن سيتي، الذي يعمل في قطاع الدفاع، إلى قاعدة بيانات الأجسام الطائرة المجهولة: "نظرت أنا وابنتي للأعلى ورأينا أربعة أجرام سماوية تتحرك في حركة دائرية، ثم تعود إلى المنتصف، ثم تنتشر مرة أخرى".

كما أنه لعقود من الزمن، كانت السياسة الرسمية لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) هي أنه لا ينبغي للطيارين التجاريين وغيرهم من المدنيين أن يكلفوا أنفسهم عناء الإبلاغ عن الظواهر الجوية غير المبررة (UAP) أو الأجسام الطائرة المجهولة (UFOs) إلى الوكالة الفيدرالية.

لكن أصبح، وفقًا لـ "دليل معلومات الطيران" الصادر عن إدارة الطيران الفيدرالية، يجب على أي شخص يرى شيئًا غريبًا في السماء أن يبلغ عن رؤيته للمتطوعين في المركز الوطني لتقارير الأجسام الطائرة المجهولة (NUFORC).

وتوصي اللجنة الاستشارية UAP التابعة لناسا الآن بأن تقوم وكالة الطيران المدني بقبول مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة وUAP للجمهور في نظام تقارير سلامة الطيران الخاص بها.

لكن في هذه الأثناء، قال مدير NUFORC، بيتر دافينبورت، إن مجموعته تغمرها التقارير الجديدة مع وصول التدقيق في قضية الأجسام الطائرة المجهولة إلى ذروتها في قاعات الكونجرس، وداخل البنتاجون وعبر وسائل الإعلام.

وقال دافنبورت لشبكة سي بي إس نيوز: "من المشجع بالنسبة لي أن الكثير من الناس يتقدمون الآن".

وأضاف: "أننا نتلقى تقارير أكثر بكثير مما كانت عليه قبل ستة أشهر أو عام فقط"، موضحا "هناك تقارير عن الأجسام الطائرة المجهولة قادمة من معظم البلاد على الأرجح."

يقال إن ولاية كاليفورنيا لديها أكبر عدد من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة من أي ولاية في الولايات المتحدة، مع أكثر من 15000 مطالبة، وشهدت ولاية ماريلاند 1923 حادثة للأجسام الطائرة المجهولة، كما تم تسجيلها من خلال 1818 تقريرًا تحتفظ بها قاعدة بيانات الأجسام الطائرة المجهولة المدنية هذه.