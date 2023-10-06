شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: حوافز مالية لأصحاب الأجهزة التقنية القديمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت المفوضية الأوروبية توصيات لتعزيز إعادة تدوير الأجهزة التقنية القديمة، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتتضمن التوصيات تقديم حوافز أو خصومات وقسائم للأجهزة الإلكترونية الصغيرة المعطلة أو العاملة، والتي يمكن إعادة استخدامها أو إعادة بيعها أو إصلاحها.

جمع الأجهزة القديمة

وفقا لاقتراح المفوضية، فإن تمويل تلك العملية يتعين أن يكون من الميزانية العامة، أو عن طريق رسوم من الشركات التي تعيد تدوير تلك الأجهزة، أو كلاهما معا.

وكشفت بيانات المفوضية أن معدل جمع الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وكابلات الشحن الخاصة بها، في انخفاض مستمر.

ويشار إلى أن هناك ما يقدر بنحو 700 مليون هاتف محمول غير مستخدم لدى الأسر بدول الاتحاد الأوروبي، وتهدف المفوضية، بحسب التوصية، إلى مساعدة السلطات الوطنية على تحقيق أقصى معدلات لجمع وإعادة استخدام تلك الأجهزة وإصلاحها وتجديدها وإعادة تدويرها.