شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Diablo IV تصل لمنصة Steam فى 17 أكتوبر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن Steam هي خدمة أكثر استخدامًا، ومن المنتظر أن تتيح تشغيل اللعبة على وحدة التحكم المحمولة، ولكن هذا سيؤدي إلى تبسيط العملية بشكل جذري.
وبصرف النظر عن Steam، تتوفر اللعبة أيضًا على منصات أخرى تشمل Battle-net وXbox Series X/S وXbox One وPlayStation 5 وPlayStation 4.
كيفية الحصول على Diablo IV على Steam
لن يحتاج اللاعبون الذين وصلوا إلى اللعبة على أي منصة حالية إلى إجراء أي تغييرات أثناء اللعب عبر Steam، سيحتاج اللاعبون الذين يرغبون في لعب اللعبة على Steam إلى شراء اللعبة أولاً على المنصة، بعد ذلك، سيتمكن اللاعبون من ربط Diablo IV بحساب Battle-net (وهو أمر مطلوب لجميع الأنظمة الأساسية).
وسيؤدي هذا إلى تمكين اللعب عبر الأنظمة الأساسية والمزيد من الميزات، وسيتمكن اللاعبون الذين يستخدمون Steam من الوصول إلى الميزات الخاصة بتلك المنصة، بما في ذلك إنجازات Steam وقائمة أصدقائهم على Steam وخيار دعوة أصدقائهم للعب داخل اللعبة.
Blizzard's Overwatch متاحة أيضًا على Steamفي محاولة لجذب المزيد من لاعبي الكمبيوتر الشخصي، قامت Blizzard بإتاحة لعبة Overwatch 2 على Steam في وقت سابق من هذا العام، وأشار مطور اللعبة أيضًا إلى أنه يخطط لجلب المزيد من ألعابه إلى Steam، ومع ذلك، لم تشارك الشركة أسماء الألعاب التي تخطط لتقديمها على المنصة أو متى ستكون هذه الألعاب متاحة.
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