شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز MacBook Pro القادم يحصل على مميزات كبيرة للبطارية.. إليك الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن تحولت آبل من معالجات Intel إلى شرائح السيليكون تميزت أجهزة MacBooks من Apple بعمر بطارية هائل.

كشف تقرير حديث أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook Pro الجديدة مقاس 16 بوصة و14 بوصة المقرر طرحها هذا العام يمكن أن تستهلك طاقة بطارية بشكل أقل، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وبحسب التقريرفإن أجهزة MacBooks الجديدة التي تطلق في وقت لاحق من هذا العام، ستتميز بشاشات محسنة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من شاشات الشركة الحالية.

وعلى وجه التحديد، تستشهد DigiTimes بمصادر الصناعة التي تعتقد أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة القادمة ستأتي مع “إضاءة خلفية LED صغيرة يمكنها زيادة سطوع الشاشة بنسبة 10٪ مقارنة بمواصفات الجيل الأول”.

ومن المثير للاهتمام أن DigiTimes تشير إلى أن "تحسين السطوع لا يهدف إلى تحسين جودة الصورة، بل إلى توفير الطاقة وتحسين عمر البطارية"، و إذا كانت مصابيح Mini-LED الموجودة داخل الشاشة أكثر سطوعًا بشكل افتراضي، فسيحتاج الكمبيوتر المحمول إلى توفير طاقة أقل لها للحصول على نفس السطوع كما هو الحال في طرازات MacBook Pro الحالية، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع عمر البطارية إلى مستويات أعلى.

و تدعي DigiTimes أن طرازات MacBook Pro المحدثة سيتم إصدارها في الربع الرابع من عام 2023، والذي يقع بين 1 أكتوبر و31 ديسمبر، ومع ذلك، فإن هذا لا يتوافق حقًا مع تاريخ الإطلاق الذي توقعه خبراء آخرون.

على سبيل المثال، ادعى الصحفي مارك جورمان أن أجهزة MacBook Pro المتطورة من Apple أي الإصدارات مقاس 14 بوصة و16 بوصة – ربما لن يتم تحديثها حتى منتصف عام 2024، بينما ربط المحلل Ming-Chi Kuo أيضًا العام المقبل كتاريخ الإطلاق.

وتم تحديث النماذج الحالية فقط في يناير 2023، لذلك سيكون من غير المعتاد أن تقوم شركة Apple بترقية نفس أجهزة الكمبيوتر المحمولة مرتين في عام واحد (خاصة بالنظر إلى مدى تكلفة هذه الأجهزة).

ومع ذلك، في هذا الأسبوع فقط، تم الإبلاغ عن أن شركة Apple ستقوم قريبًا بتحديث برنامج استبدال أجهزة Mac الخاص بها لقبول المزيد من المنتجات، وهو ما قد يكون علامة على أن جهاز Mac جديد على وشك الإطلاق ، ومع ذلك كما قلنا في ذلك الوقت، ليس من المؤكد حتى ما إذا كان جهاز Mac الجديد هذا سيكون جهاز كمبيوتر محمولاً، ناهيك عن أجهزة MacBook Pro المتطورة من Apple.

في النهاية، سيتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت DigiTimes على حق فيما يتعلق بتاريخ الإصدار وسطوع الشاشة. إذا كان الأمر صحيحًا بشأن الشاشات الجديدة، فيمكننا أن نرى أجهزة MacBooks من Apple تعمل على تحسين إحدى أفضل ميزاتها.