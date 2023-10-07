شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أميكا" الروبوت الأكثر تقدمًا في العالم.. تكشف عما تحلم به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم توجيه سؤال للروبوت الأكثر تقدما فى العالم التى تسمى أميكا، ومن تصميم شركة Engineered Arts، عما إذا كانت تحلم، وجاء رد أميكا بمثابة صدمة كبيرة، حيث تجيب: "نعم"، وتتابع، مصحوبة بتعابير وجه نابضة بالحياة بشكل غريب: "الليلة الماضية حلمت بالديناصورات التى تخوض حربًا فضائية على المريخ ضد الكائنات الفضائية".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه مع ذلك، تتابع أميكا سريعًا بالقول: "أنا أمزح، أنا لا أحلم مثل البشر ولكن يمكننى محاكاته من خلال تشغيل السيناريوهات فى رأسى والتى تساعدنى فى التعرف على العالم".

بدا أن اللقطات تقدم لمحة عن المستقبل المأخوذ من صفحات رواية الخيال العلمى، حيث كتب أحد المعلقين: "إن مشاهدة المستقبل الذى كنت أتوقعه دائمًا أمر رائع للغاية".

يقول منشئو أميكا إنها مصممة لتكون "منصة للتطوير فى تقنيات الروبوتات المستقبلية" وتوفر للشركات الفرصة "لتطوير وإظهار أعظم تفاعلات التعلم الآلى لديك".

انشأت شركة Engineered Arts الآليات التى تنتج حركات الوجه التعبيرية الفريدة للروبوت والبرنامج لتشغيلها، لكن كلام أميكا يتم توفيره بواسطة خوارزمية مختلفة.

تستخدم أميكا نموذجًا لغويًا كبيرًا مثل ChatGPT-3.5 أو ChatGPT-4 الذى تم إصداره مؤخرًا لتوليد استجابات بشرية مقنعة.

قد تكون إشارة الروبوت إلى محاكاة السيناريوهات فى رأسها إشارة إلى خوارزمية التعلم الآلى التى تعمل عليها.

تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعى تدريب نفسها على مجموعة محددة من البيانات، وضبط الخوارزمية تلقائيًا من أجل التعرف بشكل أفضل على الأنماط وتحقيق الأهداف المحددة.

قد يكون هذا النوع من التعلم الذاتى التكرارى هو ما تشير إليه أميكا عندما تقول أن أحلام اليقظة تساعدها على معرفة المزيد عن العالم.