تكنولوجيا: جوجل تتيح تطبيق Magnifier لمستخدمى هواتف بيكسل.. تعرف على أبرز استخداماته

القاهرة - سامية سيد - أتاحت جوجل تطبيق Magnifier الخاص لجميع مستخدمي هواتف Pixel والذي تم تصميمه لتسهيل قراءة النصوص الصغيرة أو ذات الإضاءة الخافتة أو البعيدة، حيث ظهر التطبيق لأول مرة في سلسلة Pixel 8 التي تم تقديمها في حدث Pixel من Google في وقت سابق من هذا الأسبوع .

ويسمح للمستخدمين "بتكبير النص الصغير، أو رؤية تفاصيل الكائن، أو تكبير النص البعيد مثل لافتات الشوارع أو قوائم المطاعم خلف طاولة الخدمة"، وذلك وفقًا لقائمة متجر Play لتطبيق Magnifier .

ويتم دعم الوصول المكبر للتطبيق حاليًا على هواتف Pixel 5 أو الإصدارات الأحدث، على الرغم من أن ذلك لا يشمل أجهزة Pixel Fold أو Pixel Tablet وفقًا لـ 9to5Google ، ويتميز التطبيق نفسه بواجهة مستخدم بسيطة إلى حد ما.

وتشتمل الشاشة الافتراضية على أزرار + و- كبيرة تستخدم للتحكم في وظيفة التكبير/التصغير، وتقع على جانبي زر الغالق/التجميد الدائري، بالإضافة إلى أزرار أصغر لتمكين/تعطيل مصباح الكاميرا والتبديل بين الكاميرات الأمامية والخلفية للجهاز.

ويمكن أيضًا العثور على ميزات إضافية مثل تعديلات التباين والسطوع ومرشحات الألوان لتحسين وضوح النص عن طريق تحديد زر الإعدادات في الجزء السفلي الأيسر من التطبيق ، ويقوم التطبيق تلقائيًا بضبط سطوع الصور الملتقطة في بيئات منخفضة الإضاءة، بينما يمكن أيضًا تعديل شدة المصباح المدمج باستخدام شريط التمرير.

وبعد التقاط صورة للنص المكبر بواسطة تطبيق Magnifier، يمكن للمستخدمين العثور على خيارات إضافية في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة تتيح لهم نسخ النص، أو الاستماع إليه عبر تحويل النص إلى كلام، أو إرسال النص إلى Google عدسة لمزيد من التحليل، ولا يتم حفظ الصور الملتقطة في تطبيق Magnifier تلقائيًا في ألبوم الكاميرا، ولكن يمكن حفظها في مجلد كاميرا محدد لتسهيل العثور عليها.

لا يوجد حاليًا أي تأكيد حول ما إذا كان سيتم إصدار تطبيق Magnifier على نظام Android الأساسي أم لا. لقد قدم نظام iOS منذ فترة طويلة ميزة مماثلة لأصحاب iPhone الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا والذين يعانون من بداية طول النظر الشيخوخي (الحالة الشائعة التي تتطلب نظارات القراءة)، لذلك سيكون من الرائع أن تكون أداة الوصول المفيدة هذه متاحة على نطاق أوسع.