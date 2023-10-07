تكنولوجيا: باحثون يقترحون تغليف جهاز توجيه Wi-Fi بورق الألومنيوم لهذا السبب

القاهرة - سامية سيد - إذا كانت إشارة جهاز توجيه Wi-Fi تتأخر في أجزاء معينة من منزلك، فيمكنك تغليفه بالألومنيوم، حيث كشف علماء الكمبيوتر في جامعة دارتموث، أن رقائق الألومنيوم المنزلية التي يبلغ سمكها 0.024 ملم هي بنفس جودة المعادن الأخرى الأكثر تكلفة والتي تعكس الإشارة مثل النحاس والفضة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصل الباحثون لحل بسيط لا يعد بتحسين الإشارة اللاسلكية فحسب، بل يمكنه أيضًا تعزيز الأمن السيبراني لديك، مقابل نفس المبلغ من المال تقريبًا الذي يكلف تغليف بقايا الطعام الخاصة بك.

وتعتمد تقنية الباحثين على عاكس مطبوع ثلاثي الأبعاد ومغلف بورق الألمنيوم، ويجب تحسين الشكل العاكس لكل جهاز توجيه بشكل شخصي لتوجيه الإشارات نحو المناطق المرغوبة وبعيدًا عن الأماكن التي لا تكون هناك حاجة إليها.

تستفيد الحيلة من حقيقة أن هوائيات جهاز توجيه Wi-Fi الخاص بك تضخ إشارات لاسلكية بشكل موحد في جميع الاتجاهات.

أنشأ الفريق بقيادة دارتموث طبقًا عاكسًا لتحسين إشارة Wi-Fi عن طريق إعادة توجيهها بالكامل إلى المكان الذي تحتاج إلى الوصول له، ووفقًا للباحثين، يقلل من التداخل وتأثير تثبيط الإشارة لمواد البناء والأثاث والأشياء الشائعة الأخرى.

ويمكنه أيضًا تعزيز حماية شبكتك ضد الهجمات الإلكترونية عن طريق تحديد المناطق القريبة التي توفر الوصول إلى الإشارة من جهاز التوجيه الخاص بك.

وكانت وجدت الأبحاث السابقة أن وضع علبة صودا من الألومنيوم خلف نقطة وصول Wi-Fi يمكن أن يقوي الإشارة في اتجاه واحد، لكن في العمل الجديد، بنى الفريق على هذه الفكرة، حيث صمم خوارزمية لتحسين شكل العاكس لاستهداف مناطق تغطية أكثر تحديدًا، فريدة من نوعها لاحتياجاتهم الخاصة بشبكة Wi-Fi في مختبر واحد وغرفة مجاورة مفصولة بجدار سميك.