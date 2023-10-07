شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 خطوات.. كيف تنظف سماعات أذنك AirPods دوريا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم الأشخاص سماعات الأذن على مدار اليوم، سواء في صالة الألعاب الرياضية أو كجزء من التنقلات اليومية أو سير العمل، لكن يمكن تراكم الأوساخ داخلها، ولعل الاهتمام المتواصل بها يساعد دائما فى تحسين الأداء.

الخطوة 1: ابدأ بإزالة حشوات الأذن المصنوعة من السيليكون بلطف، لا تتطلب سماعات الأذن AirPods Pro سوى سحب بسيط لفصلها عن الجسم الرئيسي، ومعظم سماعات الأذن متشابهة وعدم تلفها.

الخطوة 2: لتنظيف أطراف الأذن هذه، يمكنك إما نقعها في الماء الدافئ والصابون، أو غمس قطعة قطن في بعض كحول الأيزوبروبيل واستخدام قطعة القطن لتنظيف الأجزاء الداخلية والخارجية من أطراف الأذن.

الخطوة 3: أصعب جزء في تنظيف سماعات الأذن هو الوصول إلى المواد اللزجة المتراكمة في شبكات السماعات وفتحات الهواء، للبدء، حاول استخدام منفاخ صاروخي أو علبة من الهواء المضغوط لإزالة بعض أسوأ الأوساخ.

الخطوة 4: يجب أن تكون أداة التنظيف التالية عبارة عن عود أسنان خشبي. استخدم المعول برفق قدر الإمكان للعمل حول حواف الشبكات والتهوية.

الخطوة 5: استخدم قطعة قطن مغموسة في القليل من الكحول لرفع أي بقايا متبقية على الشبكة وأسطح التهوية.

الخطوة 6: املأ عودًا قطنيًا آخر بالكحول ثم ربت على جسم كل سماعة أذن.

الخطوة 7: يمكن أيضًا أن تكون علبة شحن سماعات الأذن مليئة بالأشياء السيئة، وإذا كان لا يزال لديك منفاخ الصواريخ أو الهواء المضغوط في متناول يديك، فاستخدمهما لتفجير جميع الزوايا والزوايا الداخلية للعلبة.

الخطوة 8: حان وقت Q-tip مرة أخرى، امسك قطعة قطن مغموسة بالكحول وامسح بها الجزء الداخلي من العلبة، يجب توخي المزيد من الحذر بشأن نقاط الاتصال المثبتة بالمعدن والتي تسمح لسماعات الأذن الخاصة بك الشحن داخل العلبة.